Vacinação antirrábica chega aos bairros Macapaba e Loteamento Sol Nascente

Nesta semana, a equipe de vacinação antirrábica da Divisão de Vigilância Ambiental (DVA) promove a imunização de cães e gatos no Macapaba e no Loteamento Sol Nascente, ambos na zona norte da capital. Nesses dois locais a ação acontece de 9h às 13h e seguirá até o dia 30 de julho.

A ação é voltada a cães e gatos a partir de três meses de idade e em bom estado de saúde. O imunizante é aplicado em dose única e os animais que estão doentes ou passam por algum tipo de tratamento que envolva a utilização de anti-inflamatórios ou antibióticos não poderão se vacinar neste momento. A imunização deste grupo será feita posteriormente por meio da liberação do médico veterinário responsável.

No Macapaba, a vacinação de cães e gatos é realizada no Centro Comunitário da Quadra 2, localizada na Rua Francisco das Chagas Bezerra. Já no Loteamento Sol Nascente a ação de vacinação acontece na Igreja Santa Tereza de Calcutá, na Rua Aluísio de Azevedo.

Pontos fixos

A vacinação também pode ser feita no prédio da DVA, localizado na Alameda Campo Belo, 207-11, no bairro Cabralzinho e, também, no Canil Municipal, que fica na Rodovia JK, em frente ao Parque de Exposições da Fazendinha.

Nesses dois locais a imunização de cães e gatos acontece de 9h às 14h e para receber a dose do imunizante, é necessário apresentar a carteira de vacinação do animal.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado