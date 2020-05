Polícia Federal combate pornografia infantil no Amapá

Macapá/AP – A Polícia Federal deflagrou, no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18/5), as Operações Kori* e Virada de Jogo*, que investigam a produção, o armazenamento e a divulgação na internet de imagens e vídeos de exploração sexual de crianças e adolescentes no Amapá.

Cerca de 25 policiais federais dão cumprimento a 5 mandados de busca e apreensão nas cidades de Macapá/AP, Santana/AP e Ladainha/MG, para apreender computadores e mídias de armazenamento, contendo imagens de pornografia infanto-juvenil. As buscas contam com a participação do Conselho Tutelar do Município de Macapá/AP.

Segundo as investigações, iniciadas a partir de relatórios produzidos por unidade especializada da Polícia Federal, foram identificados usuários de aplicativo de mensagens, que compartilhavam arquivos com material pornográfico. Ainda, foi apurado que um dos investigados utilizava jogo de computador para aliciar as crianças.

Durante as buscas, foram presos em flagrante dois homens, de 30 e 44 anos, pelo crime de armazenar conteúdo pornográfico envolvendo criança e adolescente, e apreendidos celulares e mídias de armazenamento com aproximadamente 6 GB de vídeos.

Os presos foram conduzidos à Polícia Federal e ficarão à disposição da Justiça. Se condenados, poderão cumprir pena de até 10 anos de reclusão.

*Kori: A palavra significa a divindade da religião Yoruba que expressa o amor e cuidado por crianças que não tem parentes. *Virada de Jogo: Faz menção a uma das formas que os investigados utilizavam para aliciar crianças e adolescentes, por meio de jogo de computador.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

