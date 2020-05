Oswald de Andrade ganha documentário inédito na TV Cultura

Vai ao ar nesta quarta-feira (20/5), às 22h45, o segundo documentário da série inédita Modernistas, que retrata a vida e a obra de Oswald de Andrade. Produzida pela TV Cultura, com direção do cineasta Ricardo Elias, a produção aborda os principais artistas que participaram da Semana de Arte Moderna de 1922 – Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Victor Brecheret..

Narrado pela filha mais nova de Oswald de Andrade, Marilia de Andrade, dançarina e professora da Unicamp, o documentário fala da convivência com o mais ousado e controverso modernista. E aborda o esquecimento que Oswald foi submetido até ser resgatado pelo Teatro Oficina.

Poético, inovador, ousado, o documentário mescla os poemas do artista com imagens de seus livros e biografia pessoal. Como diz um dos depoentes na edição, “a obra de Oswald se pauta pela sua biografia”. Sua trajetória artística e sua obra se misturam com fatos cotidianos, como a briga com Mário de Andrade, com quem se desentendeu e amargou um arrependimento até o fim da vida.

Composta por quatro episódios de 26 minutos cada, a série foi elaborada a partir de uma ampla pesquisa, misturando depoimentos, fotos de acervo pessoal, acervo da TV Cultura e imagens de arquivo. Os próximos episódios de Modernistas retratam os artistas Mário de Andrade e Victor Brecheret, nos dias 27/5 e 3/6, respectivamente.

