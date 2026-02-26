Encontro de Cooperação entre Museus fortalece diálogo transfronteiriço no Oiapoque

Segundo dia de programação foi concluído, no Museu Kuahí, consolidando avanços na cooperação entre instituições do Brasil e da Guiana Francesa.

Por Lucas Mota

O Governo do Amapá encerrou, nesta quarta-feira, 25, o segundo dia do Encontro de Cooperação entre Museus – “Oyapock, o rio que une”, realizado no Museu Kuahi, em Oiapoque. A iniciativa é promovida pelo Museu Kuahí e pelo Centro de Documentação de Línguas e Culturas Indígenas, em parceria com o Museu da Língua Portuguesa e o Museu das Culturas Indígenas, além de contar com representantes da Coletividade Territorial da Guiana, do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), lideranças indígenas e pesquisadores.

A programação teve início na terça-feira, 24, com apresentações institucionais e rodas de conversa sobre a trajetória e os desafios dos museus da fronteira. Foram compartilhadas as experiências do Museu Kuahí, do Museu das Culturas Indígenas e da delegação da Guiana Francesa, que apresentou o projeto do Musée des Civilisations des Peuples Autochtones de Guyane. O primeiro dia também marcou o início das discussões sobre o plano de ação 2026-2027, voltado à valorização dos patrimônios linguísticos e culturais dos povos indígenas.

Nesta quarta-feira, 25, foi dedicado a oficinas e grupos de trabalho que avançaram na construção da proposta da “Residência Cruzada”, iniciativa que promoverá intercâmbio técnico entre instituições dos dois países, com protagonismo indígena no processo de seleção. Também ocorreram visitas técnicas ao acervo e ao banco de dados do Museu Kuahí, fortalecendo o compartilhamento de metodologias de documentação e preservação.

A gerente do Núcleo de Preservação Histórica da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult), Flávia Souza, destacou a relevância estratégica do encontro para o estado.

“Este evento se alinha à nossa política cultural e às diretrizes governamentais, que visam fortalecer as relações transfronteiriças, inclusive com a Guiana. Ao promover o diálogo entre museus e comunidades fronteiriças, estamos consolidando uma agenda permanente de cooperação e valorização dos saberes indígenas”, ressaltou.

A programação encerra-se na quinta-feira, 26, com visita ao polo universitário e à sede do Instituto Iepé, além de reunião técnico-científica voltada à ampliação das parcerias em pesquisa, linguística e antropologia.

