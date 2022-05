ONG SalvAção ajuda animais em situação de rua há mais de 10 anos no Amapá

Como forma de arrecadar recursos para manter o funcionamento da organização, foi iniciada a campanha “Patinha Solidária”.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil possui mais de 30 milhões de animais em situação de rua. Durante a pandemia de covid-19, esse número sofreu um aumento de 70%, de acordo com a organização AMPARA Animal. Em Macapá, um serviço importante de ajuda e resgate de cães e gatos desamparados é realizado pela Organização Não Governamental SalvAção.

A ONG, que atua no resgate e cuidado de animais em situação de vulnerabilidade há mais de 10 anos na cidade, inicia a campanha “Patinha Solidária”. O objetivo da iniciativa é arrecadar recursos para manter o local onde os animais ficam instalados, arcar com os custos de alimentação e cuidados veterinários, além de divulgar o trabalho realizado pela organização.

A campanha acontece entre os dias 20 de maio e 11 de junho e contará com movimentação nas redes sociais da ong e dois dias de ação externa marcadas para o dia 28 de maio na Praça dos Pets, e dia 04 de junho na Orla do Santa Inês, às 16 horas. A iniciativa é realizada em parceria com estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP).

SalvaAção

A Associação Solidária de Assistência à Luta Voluntária Animal em Ação (SalvAção) foi criada oficialmente em 2017 pelo idealizador, Adriano Pinheiro, com apoio de voluntários. Apesar da efetivação em 2017, o trabalho da ONG é realizado na cidade desde 2010, quando Andrei adquiriu um abrigo para onde levou os primeiros 21 animais resgatados.

Atualmente, a organização conta com 39 cachorros e 30 gatos, todos cuidados por Andriano, que realiza a manutenção do abrigo, fazendo limpeza, alimentação e cuidados veterinários de todos os animais, pessoalmente.

Os custos mensais com alimentação, higiene e veterinário são altos e a ONG não conta com nenhum tipo de incentivo governamental. Todos os custos são arcados com ajuda de doações, bazares, venda de rifas e investimentos do próprio Andriano, e dos voluntários.

Por mês, são gastos mais de 2000 reais com aproximadamente 18 sacas de ração para alimentar os 69 bichinhos resgatados. A ONG conta com um saldo pendente de 9000 reais com veterinário, que aumenta de acordo com a necessidade de tratamento de algum animal.

A ONG SalvAção precisa de ajuda para manter a organização funcionando e continuar realizando o importante trabalho de resgate e cuidado de animais desamparados em Macapá.

Doações em dinheiro podem ser feitas pelo pix da voluntária Alexia de Paula Santos Amanajás: 9699906-4588

Doações de ração podem ser feitas mediante contato pelo número: 9699906-4588

Instagram oficial da organização: @ongsalvaocao

