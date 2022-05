Divulgado resultado do Processo Seletivo Especial para Quilombolas

Matrícula dos aprovados deve ocorrer a partir de junho

Foi divulgado na última quinta-feira, 25, o resultado do Processo Seletivo Especial para Quilombolas (PSEQ), realizado pela Universidade Federal do Amapá (Unifap), por meio da Pró-reitoria de Ensino de Graduação (Prograd). O resultado pode ser conferido na página do Departamento de Processos Seletivos e Concursos (Depsec).

Ao todo, foram ofertadas 300 vagas, distribuídas em três cursos de graduação (Pedagogia, Letras Português e Ciências Biológicas). Puderam participar da seleção candidatos pertencentes etnicamente à condição de quilombola e professores de escolas situadas nas comunidades quilombolas. As vagas foram distribuídas para seis comunidades quilombolas do estado: Torrão do Matapi, Carmo do Maruanum, Igarapé do Lago, Curiaú, Mazagão Velho e Abacate da Pedreira.

A prova de seleção consistiu na elaboração de uma redação, ocorrida no dia 1º de maio. Os candidatos classificados deverão efetuar a matrícula nos dias estabelecidos pelo Departamento de Registro e Controle Acadêmico (Derca), em edital de convocação que será publicado no endereço eletrônico https://www2.unifap.br/derca/.

