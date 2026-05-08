Festival Abril Dança 2026 encerra programação com Mostra Corpo-Território no Teatro Fernando Canto

Espetáculos, premiações e apresentações de grupos locais marcam a noite de encerramento nesta sexta-feira (8), em Macapá

O Festival Abril Dança 2026 realiza sua programação de encerramento nesta sexta-feira (8), às 19h, no Teatro Municipal Fernando Canto, no centro de Macapá. A noite contará com a Mostra Corpo-Território, reunindo espetáculos de dança de diversos grupos amapaenses, além de premiações dedicadas ao reconhecimento de trajetórias e iniciativas que fortalecem a dança no estado.

Com início em 29 de abril, o festival ocupou diferentes espaços da capital com ações gratuitas, ampliando o acesso à arte e promovendo atividades formativas voltadas à profissionalização e fortalecimento da cadeia cultural da dança no Amapá.

A Mostra Corpo-Território propõe a dança como expressão de pertencimento, identidade e conexão com os espaços urbanos, evidenciando a potência criativa dos corpos amazônicos e das narrativas construídas a partir do território.

De acordo com o coordenador geral do festival, o produtor cultural Wallyson Amorim, o Abril Dança se consolida como um movimento de valorização da produção artística local e de fortalecimento da cena cultural amapaense.

“Mais do que um festival, o Abril Dança é um espaço de resistência, encontro e construção coletiva. Fortalecer a dança no Amapá é reconhecer a potência dos nossos artistas e garantir que seus corpos, histórias e expressões ocupem os palcos, as ruas e os espaços de transformação social”, destaca.

A programação de encerramento inclui ainda o Prêmio Trajetória Viva e o Prêmio Reconhecimento Especial, iniciativas do Lab Danças que homenageiam artistas, grupos e agentes culturais pela contribuição à dança no estado.

O Festival é uma realização do Lab Danças, Lab Images, Comitê de Cultura do Amapá e Centro de Treinamento Breaking Amapá.

PROGRAMAÇÃO

8 de maio — Encerramento do Festival Abril Dança 2026

Mostra Corpo-Território + Premiações

Prêmio Trajetória Viva — Lab Danças

Prêmio Reconhecimento Especial — Lab Danças

Serviço

Evento: Festival Abril Dança 2026

Data: 8 de maio, sexta-feira

Local: Teatro Municipal Fernando Canto — Av. FAB, esquina com a Rua Cândido Mendes, Centro de Macapá

Horário: 19h

Entrada: gratuita

Fotos: Wenderson Santos

Atendimento à imprensa:

Mary Paes — (96) 99179-4950

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