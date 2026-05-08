Ciclo do Marabaixo: Sementes da Tradição une ancestralidade e preservação ambiental no Quilombo do Curiaú

Projeto do Movimento Cultural Ancestrais mobiliza crianças e adolescentes no plantio de mudas nativas, fortalecendo a consciência ambiental e a memória quilombola

O Quilombo do Curiaú, em Macapá, será palco de mais uma importante ação de preservação ambiental e valorização da cultura quilombola neste sábado 9 de maio, durante a programação do Ciclo do Marabaixo. O Movimento Cultural Ancestrais, em parceria com a Associação Cultural Raimundo Ladislau realiza o “Sábado do Mastro”, com a execução do projeto Sementes da Tradição, iniciativa que alia educação ambiental, ancestralidade e fortalecimento da identidade cultural da comunidade.

A programação prevê o plantio coletivo de cerca de 50 mudas de ipês nativos, envolvendo diretamente crianças e adolescentes da comunidade e de áreas vizinhas. A ação busca despertar, desde cedo, uma consciência ambiental conectada à memória ancestral e ao pertencimento territorial dentro do Quilombo do Curiaú.

Coordenadora e idealizadora do projeto, Laura do Marabaixo destaca que a iniciativa nasce da necessidade de preservar não apenas a floresta nativa, mas também os saberes tradicionais que atravessam gerações.

“O projeto nasce para ensinar nossas crianças e adolescentes que preservar a floresta é também preservar nossa história, nossa espiritualidade e nossa identidade quilombola. Cada árvore plantada representa um compromisso com o futuro e um gesto de respeito aos nossos ancestrais, que sempre entenderam a natureza como sagrada e essencial para a continuidade da vida e da cultura no Curiaú”, afirma Laura do Marabaixo.

Além do plantio das mudas, o projeto também contempla a retirada responsável de um mastro de árvore inativa, seguindo a legislação ambiental vigente e os princípios culturais e espirituais da tradição do Marabaixo.



Segundo Laura, a retirada do mastro possui um profundo significado simbólico dentro da comunidade. “Não se trata apenas de retirar uma árvore, mas de um ritual de conexão com o território, com os encantados da floresta e com a memória dos antepassados. Por isso, cada retirada exige responsabilidade ambiental, respeito espiritual e compromisso coletivo com a reposição da vida através do plantio das novas mudas”, explica.

A iniciativa conta também com oficinas educativas sobre preservação ambiental, reforçando a importância da arborização e da proteção das espécies nativas da região amazônica.

O projeto Sementes da Tradição fortalece o entendimento de que cultura e natureza caminham juntas no Quilombo do Curiaú, transformando o ato de plantar árvores em uma experiência de educação, pertencimento e continuidade ancestral.

Cronograma da programação

Data: 9 de maio (sábado)

Local da concentração: Centro Cultural Tia Biló — Avenida Eliezer Levy, nº 632, bairro Laguinho

Horário de concentração: 8h

Saída para o Quilombo do Curiaú: 9h

10h — Plantio das mudas de ipês nativos

Em seguida — Corte do mastro

Local do plantio e retirada do mastro: Quilombo do Curiaú, em Macapá

Roda de Marabaixo e almoço compartilhado: 12h

Local: Toca da Raposa, no espaço Criaú

Fotos: Mary Paes e Arquivo Laura do Marabaixo

Atendimento à imprensa: Mary Paes — (96) 99179-4950

Curtir isso: Curtir Carregando...