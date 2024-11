Informe CSA – Manutenção emergencial em Macapá

A Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) informa que segue atuando em operação de emergência para reparar uma série de vazamentos e intercorrências que impactaram o fornecimento de água nas zonas sul e central de Macapá ao longo da semana.

As equipes intensificaram o trabalho nesta quinta-feira (07) dentro da Estação de Tratamento de Água de Macapá (ETAM) e estes serviços devem ser concluídos na madrugada de sexta-feira (08). Após os reparos, a rede passará por recuperação de pressão e o abastecimento será normalizado em até 72 horas nas áreas impactadas.

A CSA destaca que tem investido em inovação e estrutura para aumentar a carga de água enviada para as redes em Macapá. Este aumento de pressão impacta as tubulações antigas, que tendem a romper, o que dá origem aos vazamentos citados. Forças-tarefas estão em campo para resolver estas intercorrências no menor tempo possível.

A empresa reafirma seu compromisso com a população do Amapá e ressalta que mantém um canal ativo de comunicação com os clientes, disponível 24 horas para registro de ocorrências e outras informações no telefone 0800 086 0116.

Comunicação CSA

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...