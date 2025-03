CRA-AP celebra 60 anos da profissão da Administração e apresenta projeto para jovens administradores

Projeto CRA Jovem é uma iniciativa do Conselho Regional do Amapá, que tem por objetivo abrir portas para estudantes de administração do estado

O Conselho Regional de Administração do Amapá (CRA-AP), realizará encontro com diretores e coordenadores dos cursos de Administração para celebrar os 60 anos da profissão no Brasil, além de outras pautas importante. O evento acontece no dia 11 de março, na Sede do Conselho, localizada na Zona Sul de Macapá.

A programação conta com cerimônia de entrega da placa comemorativa do Jubileu, aos profissionais, ações em conjunto com as Instituições de Ensino Superior, e apresentação do projeto CRA jovem Amapá. O projeto CRA Jovem é uma iniciativa do Conselho, que tem por objetivo abrir portas para os estudantes de administração do estado.

Para o presidente do CRA-AP, Heraclito Mendes Junior, que em janeiro deste ano, tomou posse para o biênio 2025/2026, este é um momento importante, porque além de comemorar o Jubileu da profissão da Administração, oportuniza trocas de experiências e apresentação de projetos do Conselho com as Instituições de Ensino Superior, de forma a se avançar em melhorias para a classe.

Heraclito Mendes da Costa Junior, é administrador, professor e especialista em gestão pública e da qualidade. Atuou como gestor público em diversos órgãos públicos federais e atualmente é empregado com vínculo ao Ministério da Defesa, estando a disposição da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP. Desde 2021, é Vogal Titular do Colegiado da Junta Comercial do Amapá – JUCAP, onde compõe uma das turmas que analisa e relata os processos de abertura, mudanças e alterações empresariais.

SERVIÇO

Encontro celebra Jubileu da profissão da Administração

Data: 11 de março de 2025

Horário: 9h

Local: Sede do Conselho Regional de Administração do Amapá (CRA-AP)

Endereço: Av.: Dezoito de Julho, 1043 – Novo Buritizal, Macapá – AP

