Covid-19: Pessoas de 59 anos residentes em Macapá serão vacinadas neste sábado (05)

Após a edição da nota técnica na qual Ministério da Saúde que libera a vacinação das pessoas entre 18 e 59 anos que não fazem parte dos grupos prioritários, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) segue na vacinação da população da capital e neste sábado (05), serão vacinadas pessoas de 59 anos.

O imunizante utilizado na ação será a Oxford/AstraZeneca, que estará disponível de 9h às 15h nos drives-thru localizados nas Praças Floriano Peixoto e do Estádio Zerão e Rodovia do Curiaú. Além destes pontos, a vacina também estará disponível na quadra da Igreja Jesus de Nazaré. O drive do Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes, antiga Policlínica, não irá funcionar.

Para iniciar o seu esquema vacinal é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Além das pessoas de 59 anos, a Semsa também ofertará a primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca às comunidades quilombolas de Macapá e nesta ação os moradores da Lagoa dos Índios, Vila dos Remédios, Lagoa de Fora, Distrito do Coração, Porto do Céu, São José do Matapi e São João do Matapi.

Nestes locais a vacinação acontecerá de forma itinerante e será possível receber a primeira dose do imunizante a partir das 9h.

Para começar o ciclo vacinal, é necessário apresentar um documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência, carteira de vacinação e autodeclaração de quilombola assinada.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...