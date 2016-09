Sesc Amapá recebe exposição Inquietude Suspensa

Além da exposição, a artista fluminense Mozileide Neri, traz ao Amapá uma oficina gratuita sobre a técnica utilizada em suas obras

O Sistema Fecomércio através do Sesc Amapá recebe a exposição Inquietude Suspensa, da artista plástica do Rio de Janeiro, Mozileide Neri. Reconhecida internacionalmente a artista também ministrará uma oficina sobre a técnica de monotipia, utilizada em suas obras.

A abertura será no dia 9 de setembro, as 19h, na Galeria Antônio Munhoz Lopes, localizada na unidade Sesc Araxá. A exposição, que tem entrada gratuita, ficará disponível para visitação no período de 12 a 28 de setembro.

A exposição apresenta uma série de “monotipias” como técnica e o tecido como suporte, processo que a artista pesquisa desde 2011, criando borrões e manchas que formam cores e traços que se entrelaçam e oferece ao observador uma visão rica de efeitos visuais.

A artista também ministrará a oficina “O que é monotipia?” no dia 9 de setembro das 9 as 11h, na Casa da Cultura. A oficina será estruturada na fundamentação teórica dos críticos de arte Frederico Moraes, Sérgio Paulo Duarte, Arthur C. Danto e do jornalista Luciano Trigo.

Sobre a artista

Mozileide Neri vive e trabalha no Rio de Janeiro. É Artista Plástica, estudante do curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Linguagens Artísticas, Cultura e Educação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Editora do periódico trimestral sobre literatura, fotografia e arte chamado “Labirinto Literário”. Em 2012 concluiu o curso de Fundamentação na Escola de Artes Visuais do Parque Lage/RJ: Estudo do plano com Regina de Paula, estudo do espaço, teoria e história da arte. Tem quatro projetos expositivos circulando por todo o país: monotipias sobre tecido; livros-objeto, pintura sobre madeirite; pintura e graffiti sobre muros urbanos e paredes de galerias de arte.

Atualmente integra o setor de Programação da Biblioteca Parque de Manguinhos no Rio de Janeiro.

Serviço

Site da artista

http://mozileideneri.wordpress.com

Setor de Cultura – SECULT

Telefone: 3241-4440 (ramal – 227)

Coordenadoria de Comunicação e Marketing