Eleições 2016: TRE-AP inicia treinamento dos mesários de Macapá

Nesta sexta-feira (02), o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), começou o treinamento dos 3.344 mesários, 340 coordenadores de mesa e 184 técnicos de urna que atuarão na Eleição Municipal da capital. O curso preparatório encerra no dia 16 de setembro, e abordará aspectos teóricos e práticos das atribuições desses colaboradores.

Na abertura do curso, o Juiz titular da 2ª Zona Eleitoral, Dr. Adão Carvalho, deu as boas vindas aos cidadãos que irão trabalhar como mesários esse ano. Ele agradeceu a participação dessas pessoas nas Eleições, reiterando que o TRE dará todo o apoio logístico e estrutural para que as suas atividades aconteçam da melhor forma possível.

“Queremos contar com a participação dos cidadãos no seu exercício de cidadania que é a Eleição. O papel de vocês é fundamental para o desenvolvimento do processo Eleitoral, mas precisam agir com bom senso e coerência. O TRE está dedicado a oferecer todo o apoio que vocês vão precisar para o pleito”, pontuou o magistrado.

Durante a semana, uma comissão de servidores do TRE ministrará um curso preparatório, com ensinamentos sobre o funcionamento da seção, a utilização da urna eletrônica, identificação por meio do processo biométrico, entre outras responsabilidades dos mesários. A capacitação conta com recursos audiovisuais (vídeo e slides), material didático (Cartilha do Mesário) e treinamento prático na urna eletrônica (simulação de eleição e da atividade do mesário).

Os mesários também aprenderão a manter a ordem no local e otimizar o fluxo da votação, atender os eleitores com urbanidade, inclusive aqueles com necessidades especiais e, ainda, observar a nova sistemática implantada com a votação biométrica, zelando pela regularidade dos trabalhos eleitorais dentro das seções.

Treinamento nas Zonas Eleitorais

Uma equipe de 8 servidores do TRE-AP visitou as 13 Zonas Eleitorais do Amapá. O calendário de treinamentos iniciou no dia 22 de agosto e encerrará no dia 16 de setembro, com a preparação dos mesários do município de Mazagão, 5ª Zona Eleitoral. Na Eleição deste ano, 6.144 mesários e 474 coordenadores de mesas receptoras atuarão em todo o Estado.

Aplicativo Mesários

Durante o treinamento, os instrutores do TRE apresentaram o novo aplicativo desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) denominado “Mesários”. A plataforma, disponível para ser baixado gratuitamente na Google Play, contém instruções e orientações para complementar o treinamento dos cerca de dois milhões de colaboradores que vão participar do processo eleitoral em todo o Brasil.

A ferramenta tem informações para quem foi convocado ou se voluntariou para atuar como mesário nas Eleições 2016, tais como procedimentos a serem executados na seção eleitoral no dia da eleição, dicas e soluções, calendário com datas importantes e um quiz com três níveis de dificuldade, para que o cidadão possa testar seus conhecimentos. Além disso, o App indica o caminho para acessar conteúdos on-line, como manuais e vídeos de treinamento.

Cronograma de treinamento:

Data – 02/09 a 08/09

Público: Mesários da 2º Zona Eleitoral

Horários: 9h (turno da manhã) / 14h (turno da tarde)

Locais: Plenário do TRE e Auditório da Escola Judiciária Eleitoral (EJE/TRE-AP)

Data – 09/09 a 12/09

Público: Mesários da 10º Zona Eleitoral

Horários: 9h (turno da manhã) / 14h (turno da tarde)

Locais: Plenário do TRE e Auditória da Escola Judiciária Eleitoral (EJE/TRE-AP)

Data – 14/09 – Mesários da 2º e 10º Zonas Eleitorais que não participaram do treinamento

Data – 15/09 – Técnicos de urna.

Data – 16/09 – Coordenadores de mesas receptoras

Serviço:

Tribunal Regional Eleitoral do Amapá

Assessoria de Comunicação e Marketing

Daniel Alves

Fones: 2101-1504/84059044/91474038