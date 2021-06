Economia familiar: entenda o que é a reserva de emergência

Com a pandemia, pequenos comerciantes viram a renda diminuir ou até mesmo ficaram sem ela. Foi o que aconteceu com uma família do Distrito Federal que administrava uma lanchonete dentro de uma escola. Robério Lucas da Silva, de 41 anos, é casado e têm duas filhas pequenas. Ele cuidava, junto com a esposa, da lanchonete e conta que com a suspensão das aulas a família precisou cortar gastos e se reinventar para conseguir dinheiro.

Robério faz parte do grupo de pequenos negócios que não resistiram à pandemia. Segundo ele, a falta de uma reserva de emergência para situações como essa foi determinante.

Essa é uma situação comum para famílias com renda de até dois salários mínimos, como mostrou, em abril, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. 80% dos entrevistados nessa faixa de renda disseram que ao menos um membro da família se endividou durante a pandemia para poder honrar os compromissos.

No caso de Robério, cerca de 4 meses após perder a renda da lanchonete, ele conseguiu um emprego de assistente financeiro e passou a correr atrás do prejuízo.

Atualmente, a família tem renda mensal de dois salários mínimos, e já conseguiu reduzir as dívidas. Robério tem usado parte dos recursos para fazer a reserva de emergência aplicando o dinheiro no Tesouro Direto.

A economista Gabriela Chaves, fundadora do Nufront, consultoria de educação financeira para pessoas de baixa renda, sugere também, outros investimentos para construir a reserva de emergência, como os títulos com garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito.

Mas, a economista ressalta que a forma de investimento depende do perfil de cada pessoa, e essa avaliação deve ser feita por um especialista. Função essa que Robério espera desempenhar em breve. Com o fim da lanchonete, ele iniciou os estudos em gestão financeira para ensinar as pessoas a administrarem a renda familiar, fazendo ela crescer.



EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...