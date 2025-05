Grupo Jurubebas lança terceira edição de curso sobre produção teatral

O município de Manacapuru recebe as atividades formativas e as inscrições podem ser feitas pelo site www.grupojurubebas.com até o dia 17 de maio

O Grupo Jurubebas de Teatro realizará entre os meses de maio, junho e julho a terceira edição do curso “Jovens Produtores” na cidade de Manacapuru. A ideia é oportunizar a formação de novos artistas para o setor cultural e levar a formação de forma gratuita para cidades do interior do Amazonas. O curso será promovido aos finais de semana no Centro Cultural de Artes e Tecnologias da cidade, localizado na Praça 16 de Julho, 1001, no Centro de Manacapuru.

As inscrições estão abertas no site do Grupo Jurubebas de Teatro ( www.grupojurubebas.com ) e podem ser feitas até o dia 17 de maio . Serão ofertadas 30 vagas, com direito a certificado, apostila física e digital e estudo de projetos já aprovados pelo Grupo Jurubebas de Teatro e outras companhias, tudo de forma gratuita. O projeto foi contemplado pelo edital Nº 07/2023 – Lei Paulo Gustavo através do Governo do Estado do Amazonas, por meio do Conselho Estadual de Cultura/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

O projeto foi idealizado por Felipe Maya Jatobá e em sua terceira edição incluirá o módulo “Elaboração de Projetos Culturais”. “As políticas públicas voltadas para a cultura ainda dialogam com editais culturais como o que proporcionou a execução deste projeto. Queremos que mais projetos sejam inscritos com ainda mais qualidade”, afirma Felipe.

Foto: Divulgação

O projeto “Jovens Produtores” é uma criação do Grupo Jurubebas de Teatro e traz em sua proposta de intercâmbio sociocultural uma oportunidade de ajudar na formação de novos produtores no estado do Amazonas. “Manacapuru é um excelente exemplo onde o setor cultural influencia nas políticas públicas. Cabe a nós levarmos esses aprendizados para frente e conseguirmos aumentar o fluxo desses recursos”, afirma Rafaela Guimarães, produtora cultural e uma das oficineiras.

Conteúdo programático

Serão quatro módulos aplicados, chamados “Da Pré à Pós Produção em Teatro”, “Mercado, Sustentabilidade e Circulação” e “Elaboração de Projetos Culturais” com Felipe Maya Jatobá, ator e diretor manauara, bacharelando em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas, com mais de 10 anos atuando na cena teatral da região Norte; e “Acessibilidade e Inclusão” ministrado por Rafaela Guimarães, gestora do Centro de Artes Integradas do Amazonas, produtora cultural com mais de 10 anos de atuação no setor privado e diretora de projetos culturais da Federação de Escolas Brasileiras de Artes Cênicas – Febac Brasil.

O curso vai abordar quatro aspectos da produção cultural voltadas para o teatro, mas que também se aplica a outras linguagens, desde a ideia que propicia o começo de uma empreitada teatral até à prestação de contas para empresas públicas e privadas em casos de apoio ou patrocínio. As novidades estão por conta de uma atualização dos conteúdos e com foco em apresentar estudos de casos locais, de artistas e companhias teatrais da cidade que alcançaram espaço no mercado nacional. Para dúvidas ou mais informações, entre em contato com o número (92) 98430-2531 ou pelas redes sociais (@grupojurubebas).

Serviço

O quê: Curso Jovens Produtores

Onde: Centro Cultural de Artes e Tecnologias – Paulo da Cunha Freire (Praça 16 de julho, 1001, Centro de Manacapuru)

Quando: 23 a 25 de maio, 6 a 8 de junho e 25 a 27 de julho.

Quanto: Gratuito

Inscrições: Até o dia 17 de maio por meio do site www.grupojurubebas.com

Informações: (92) 98430-2531 e (92) 99501-9865

