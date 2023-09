Inscrições abertas para oficinas gratuitas de flauta, piano e clarineta do Festival Música na Estrada, em Belém

As atividades ocorrem de 11 a 13/10 na Fundação Carlos Gomes. Alunos vão receber certificados ao final. Programação do festival inclui ainda apresentações musicais, também gratuitas, a partir de 15/10.

O Festival Música na Estrada recebe inscrições até 09/10 para oficinas musicais gratuitas, que vão ocorrer entre 11 e 13/10 na Fundação Carlos Gomes, em Belém. As inscrições podem ser feitas no site do evento. Estão disponíveis vagas para aulas de flauta com o professor Rubem Schuenck; piano com Fábio Caramuru; e clarineta com Cristiano Alves. Apresentado pelo Instituto Cultural Vale, o Festival Música na Estrada – 9ª edição é uma realização da Lei Federal de Incentivo à Cultura, por meio do Ministério da Cultura, do Governo Federal e da Kommitment Produções Artísticas.

De acordo com Fernando Ramos, diretor geral e artístico do festival, os interessados devem saber ler partitura, levar seu próprio instrumento e estante. “É preciso também que o aluno tenha pelo menos um ano de estudo do instrumento, já que não são oficinas introdutórias, mas de aprimoramento”, comenta. Ele destaca ainda que, ao longo das nove edições do Festival, as ações educativas são fundamentais no projeto.

“Esse é um dos nossos pilares: oportunizar momentos de formação e troca de ideias em alto nível em cada cidade que levamos o festival, com professores de outras partes do país. É um intercâmbio educativo e cultural muito produtivo para todos que integram as atividades formativas”, explica Fernando Ramos. Os alunos que participarem de todos os encontros receberão certificados ao final da oficina.

Os professores

O professor Rubem Schuenck é doutor em Performance Musical pela Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), possui mestrado na mesma instituição e graduação na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde também já foi professor. É flautista do Quinteto Villa-Lobos desde 2012.

Já Fábio Caramuru foi o último aluno brasileiro de Magda Tagliaferro, em Paris, com bolsa do governo francês, na década de 1980. Estreou como solista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), em 1977, tocando o Concerto para piano e instrumentos de sopro de Stravinsky, até então inédito no Brasil. Ganhou diversos prêmios no Brasil, destacando-se o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, em 1991. Apresenta-se regularmente no Brasil, Estados Unidos, Ásia e Europa, em recitais solo e com orquestra. É mestre pela Escola de Comunicações e Artes, da Universidade de São Paulo (ECA–USP).

E o clarinetista Cristiano Alves é doutor em Música pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde é professor efetivo da cadeira de clarinetas. Possui premiações em importantes concursos, participou de gravações sinfônicas e camerísticas, atuou junto a grandes artistas da MPB. Apresentando-se com frequência no exterior, é regularmente convidado a realizar apresentações e master classes em países como EUA, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Portugal, Suíça, dentre outros.

Apresentações musicais

Os espetáculos musicais do Festival Música na Estrada ocorrem no Theatro da Paz, a partir de 13/10 com apresentação da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) e o solista Philip Doyle (trompa), sob direção e regência de Miguel Campos Neto, apresentando a 5ª Sinfonia de Gustav Mahler. Em 14/10 chega a vez de “EcoMúsica – Vozes da Natureza”, espetáculo multimídia que mostra diálogos de um piano e sons da natureza, com Fábio Caramuru ao piano e Thaina Souza (cantora) e Luiz Sena (violoncelo) como convidados especiais, e também projeções em vídeo de Cecília Lucchesi. No dia 15/10, a programação encerra com o Quinteto Villa-Lobos – Celebração de 60 anos, com a participação especial da pianista paraense Adriana Azulay.

SOBRE O FESTIVAL MÚSICA NA ESTRADA

O Festival Música na Estrada chega à 9ª edição promovendo acessibilidade, formação de plateia e aprimoramento educacional nas áreas de música, dança e teatro através do intercâmbio e da valorização de conteúdos artísticos de várias regiões do país. Considerado um dos projetos mais relevantes no Norte e Centro-Oeste, está incorporado ao calendário de muitas cidades. Este ano, o evento passa por Manaus, Belém, São Luís e Boa Vista. A programação artística destaca a música clássica e inclui ainda artes cênicas e música instrumental. Ações educativas completam o escopo do projeto.

SOBRE O INSTITUTO CULTURAL VALE

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem novas perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa.

São mais de 600 projetos criados, apoiados ou patrocinados em 24 estados e no Distrito Federal. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: www.institutoculturalvale.org.br.

SERVIÇO

9º Festival Música na Estrada em Belém

Oficinas musicais e apresentações musicais

Programação gratuita

Oficinas de música

11, 12 e 13/10

Local: Fundação Carlos Gomes (Av. Gentil Bittencourt, 977 – Nazaré)

Flauta com Rubem Schuenck

clarineta com Cristiano Alves

Piano com Fábio Caramuru

Inscrições gratuitas pelo site

Apresentações musicais

13, 14 e 15/10

Local: Theatro da Paz

Entrada gratuita

13/10 – 20h

Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz

Direção e regência: Miguel Campos Neto

Solista: Philip Doyle, trompa

Programa: 5ª Sinfonia de Gustav Mahler em dó sustenido menor

14/10 – 20h

EcoMúsica – Vozes da Natureza

Espetáculo Multimídia – diálogos de um piano com sons da natureza

Fábio Caramuru, piano

Convidados: Thaina Souza, cantora – Luiz Sena, violoncelo

Projeções: Cecília Lucchesi

15/10, 19h

Quinteto Villa-Lobos – Celebração de 60 anos

Rubem Schuenck, flauta

Rodrigo Herculano, oboé

Cristiano Alves, clarineta

Philip Doyle, trompa

Aloysio Fagerlande, fagote

Convidada: Adriana Azulay, piano

Os ingressos podem ser retirados:

No site www.ticketfacil.com.br* – no dia de cada evento, a partir das 9h

Na bilheteria do Theatro da Paz – 2 horas antes do início dos eventos

Funcionamento: terça a sexta-feira: 09h às 18h; sábado e domingo: 9h às 12h

*será cobrada uma taxa de serviço no valor de R$2,00 por ingresso retirado via site. Por ser um evento com entrada gratuita, a distribuição dos ingressos é limitada a 2 ingressos por pessoa.

