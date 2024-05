Pará registra 21% de redução no desmatamento e tem menor área desmatada desde 2019

O Estado do Pará apresentou uma redução de 863 km² de área desmatada na comparação entre 2022 e 2023, segundo dados oficiais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em 2022, a área total era de 4.162 km² e em 2023 é de 3.299 km², a menor área desmatada registrada pelo Inpe no estado desde 2019. Os dados garantem uma queda de 21% no desmatamento, de acordo com o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes).



“Durante o mês de maio, nos deparamos com uma das maiores tragédias climáticas do nosso país. É hora de construirmos novos compromissos e paradigmas contra o desequelíbrio climático. A significativa redução do desmatamento no Pará não apenas reflete nosso firme compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da região, mas também ressalta os avanços concretos alcançados em nossos esforços de conservação”, detalha Helder Barbalho, governador do Pará.



Os índices são referentes ao desmatamento verificado por satélite no ano Prodes 2023, que vai de agosto de 2022 a julho de 2023, e confirmam a expectativa de redução que o governo do estado do Pará projetava para o período. “Os dados são resultados da estratégia coordenada entre os órgãos ambientais e de segurança do Governo do Pará. Esse trabalho tem sido essencial. Com a continuidade de nossas ações, estamos comprometidos em combater o desmatamento ilegal em nosso estado. As urgências climáticas exigem de todos nós uma construção baseada na natureza”, defende.

O Prodes utiliza imagens de satélites Landsat para detectar desmatamentos por corte raso e degradação progressiva, como árvores completamente destruídas por incêndios. A taxa de desmatamento é divulgada anualmente desde 1988 e é medida sempre de agosto de um ano a julho do ano seguinte. “A estimativa para o estado do Pará era de 3.272 km² no final do ano passado e o dado final ficou em 3.299 km². A diferença entre 2023-2022 é de 21%, o mesmo índice com que estávamos trabalhando”, afirma o secretário de meio ambiente e sustentabilidade do Pará, Mauro O’de Almeida.

O secretário também ressalta que os índices registrados refletem a eficácia da política ambiental do estado, como as ações ostensivas de combate aos ilícitos ambientais. Desde a implementação do Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), o combate ao desmatamento tem sido o foco das Operações Curupira e Amazônia Viva. Com as ações integradas, o Pará observou a redução gradativa dos ilícitos nas áreas fiscalizadas.

“A redução do desmatamento no Pará é um indicador claro da eficácia das políticas ambientais que estamos implementando. Nossas ações ostensivas de combate aos ilícitos ambientais estão dando resultados cada vez mais expressivos. Os números que estamos vendo hoje são fruto direto das ações do governo do estado. Estamos comprometidos em continuar avançando nessa direção, buscando sempre aliar o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental”, explica.

“Desde 2020, passou a ocorrer redução do percentual de aumento nas taxas de desmatamento do estado, alcançando em 2020 diminuição de 17% em relação a 2019, e em 2021 7% em relação a 2020. Esses dados já indicavam tendência de redução do desmatamento, o que se confirmou em 2022, quando a redução foi de 21%, e se consolida em 2023 com nova redução de 21%”, completa o secretário.

Redução de 45% em 15 municípios – Ainda de acordo com os dados do Prodes, os 15 municípios incluídos no Decreto de Emergência Ambiental, instituído pelo governador Helder Barbalho, tiveram redução de 45% em relação ao período anterior (agosto de 2021 a julho de 2022).

Altamira, Anapu, São Félix do Xingu, Pacajá, Novo Progresso, Itaituba, Portel, Senador José Porfírio, Novo Repartimento, Uruará, Rurópolis, Placas, Trairão, Jacareacanga e Medicilândia, que estão no foco da Operação Curupira, de combate ao desmatamento, apresentaram, juntos, redução total em área equivalente a 1.531 km².

