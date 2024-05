Ciclo do Marabaixo 2024: Neste sábado, tem levante do mastro da Santíssima Trindade, na Favela

O tradicional Ciclo do Marabaixo 2024 continua neste sábado com mais uma celebração essencial do calendário marabaixeiro na capital amapaense. O evento deste fim de semana, conhecido como Marabaixo da Murta da Santíssima Trindade, acontece no Barracão da Tia Gertrudes, onde famílias festeiras e devotos se reúnem para celebrar a Santíssima Trindade dos Inocentes.

A programação terá início às 17h, com a abertura das portas do barracão para recepcionar o público. Os participantes, carregados de devoção e fé, irão vivenciar uma noite de preces, louvores e a tradicional roda de marabaixo. O ponto alto da festividade será o levantamento do mastro, marcado para as 6h da manhã do dia seguinte. Este rito simboliza a devoção e a continuidade das tradições culturais que são passadas de geração em geração.

A comunidade da Favela está intensamente dedicada a organizar uma celebração à altura da Santíssima Trindade. Com mais de 70 anos de história, o evento no Barracão da Tia Gertrudes é um momento de união e festa. Durante a noite, serão distribuídos o tradicional caldo e a gengibirra, bebida típica do ciclo que já estão sendo preparadas com carinho pela equipe da cozinha, em plena atividade para garantir que tudo esteja perfeito.

Para enriquecer ainda mais a festividade, o grupo Berço do Marabaixo da Favela convidou diversos grupos marabaixeiros para participar. Estão confirmadas as presenças dos Herdeiros da Tradição, Herdeiros do Marabaixo, Raízes da Favela Dica Congó, Marabaixo da Juventude, Marabaixo da Gungá, Marabaixo Nova Geração, Batuque do Ajudante e a União Devotos de Nossa Senhora da Conceição do Igarapé do Lago. Esses grupos irão somar com a família festeira, contribuindo para um grande “marabaixão” e trazendo o colorido das saias tradicionais nas festividades do ciclo e nas rodas de marabaixo.

O Ciclo do Marabaixo é mais do que uma simples festividade; é uma expressão viva da cultura afro-brasileira no Amapá, mantendo vivas as tradições e a história das comunidades que o celebram. A cada ano, o evento reafirma a importância da preservação cultural e o papel fundamental das novas gerações em manter essas práticas ancestrais.

Este sábado promete ser uma noite de intensa celebração, fé e cultura, unindo devotos e marabaixeiros em um único propósito: homenagear a Santíssima Trindade dos Inocentes e fortalecer os laços comunitários através do marabaixo.

Fotos: Márcia do Carmo (portal GEA)

Texto: Cláudio Rogério

