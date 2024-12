Em Oiapoque, Polícia Civil prende em flagrante homem que aplicava o golpe do falso PIX pelo crime de estelionato

Na noite desta quarta-feira, 18, a Polícia Civil do Estado do Amapá, por meio do CIOSP de Oiapoque, com apoio da Operação Protetor, prendeu em flagrante, um homem de 25 anos de idade, pelo crime de Estelionato.

Segundo o delegado Romie Bradley “a equipe logrou êxito na captura de um investigado que vinha aplicando o golpe do falso pix em vários estabelecimentos comerciais do município de Oiapoque. As vítimas procuraram o CIOSP para relatar os crimes e desde então o indivíduo vinha sendo monitorado pelos policiais os quais conseguiram capturá-lo no exato momento em que aplicou um novo golpe em outra vítima”.

O individuo foi encaminhado à audiência de custódia.

Site Polícia Civil Amapá

