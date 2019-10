Passeio nos pedalinhos da Floriano Peixoto passará a ser cobrado

Uma empresa privada se habilitou na chamada pública para manutenção dos pedalinhos da Praça Floriano Peixoto, no Centro de Macapá. O Instituto Municipal de Turismo (Macapatur) finaliza a fase processual para a empresa iniciar os serviços. Um valor de manutenção já está sendo discutido.

A Prefeitura de Macapá realizou mais de três chamadas públicas até que uma empresa se habilitasse ao certame, que inclui a manutenção dos cisnes do lago da praça, assim como a cobrança de um valor simbólico de R$ 5,00 para a população usufruir do passeio. “Esse valor é uma previsão. Mas não será nada maior que isso. Acreditamos que esse custo é aceitável a nível local e nacional, de acordo com as nossas pesquisas, para a manutenção do espaço”, destaca o diretor-presidente do Macapatur, Paulo Brito.

A proposta da prefeitura é que haja continuidade do serviço, manutenção constante e também um aumento do número de cisnes do lago, saindo de 5 para 10. O instituto que ficará responsável pela fiscalização da prestação de serviço. “Mesmo com a contratação de uma empresa, a gente volta a insistir que a população nos ajude na conservação daquele patrimônio. É um ambiente agradável e que pode ser mais duradouro com a ajuda dos munícipes”, solicita o presidente do Instituto.

Cássia Lima

