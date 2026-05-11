Mais Sorriso amplia acesso à saúde e cidadania para moradores do distrito do Pacuí e comunidades vizinhas

Ação do Governo do Amapá reúne atendimentos odontológicos, consultas médicas, emissão de documentos e doação de sangue na Escola Estadual São Joaquim do Pacuí.

Por Karla Marques

A primeira grande ação de 2026 do programa Mais Sorriso, realizada pelo Governo do Amapá no distrito do Pacuí segue com intensa procura da população pelos atendimentos de saúde e cidadania ofertados na Escola Estadual São Joaquim do Pacuí. A iniciativa, que vai até sábado, 16 de maio, leva serviços integrados para moradores da região e comunidades vizinhas.

A ação, que integra o programa Saúde da Gente, é coordenada pela primeira-dama do Estado, a cirurgiã-dentista Priscilla Flores. Nesta primeira etapa, os atendimentos estão concentrados nos procedimentos clínicos odontológicos, como avaliação, limpeza, restauração, raspagem e extração, além da triagem dos pacientes que passarão pela segunda fase, voltada aos serviços especializados, como tratamento de canal, reconstruções dentárias e próteses.

Entre os moradores atendidos está Rita Naira de Sousa, que veio da comunidade de Tracajatuba. Ela participou da ação acompanhada da filha, Maria Érica, de 12 anos.

“A escola avisou sobre a ação e reuniu os alunos e alguns pais para participarem. Como é muito distante, aproveitamos para vir. Geralmente a gente vai para Macapá porque é mais fácil do que conseguir atendimento aqui na comunidade. Já fazia uns três meses que minha filha não ia ao dentista, então resolvi trazer ela e também fazer uma avaliação. Essa ação veio em hora certa, porque onde a gente mora não tem esse tipo de atendimento”, contou Rita, animada.

A assessora técnica da Coordenação Estadual de Saúde Bucal, Ana Leite, destacou que a ação busca garantir atendimento integral para comunidades que enfrentam dificuldades de acesso aos serviços especializados.

“Essa ação é importante porque conseguimos aproximar os serviços da população que vive em áreas mais distantes. Muitas dessas pessoas têm dificuldade de deslocamento para buscar atendimento odontológico e médico. Aqui elas conseguem realizar avaliação, iniciar tratamentos e ainda serem encaminhadas para os procedimentos especializados, tudo de forma mais acessível e humanizada”, ressaltou Ana Leite.

A programação desta segunda-feira, 11, também contou com serviços do Super Fácil, com emissão da carteira de identidade (RG), CPF, SUS, e carteira TEA e do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap), com campanha de doação de sangue, ampliando o acesso da população a serviços essenciais de cidadania e saúde.

Primeira etapa – 7 a 12 de maio

Avaliação odontológica;

Limpeza;

Restauração;

Extração;

Triagem para atendimentos especializados.

Segunda etapa – 13 a 16 de maio

Tratamento de canal;

Reconstruções dentárias;

Confecção de próteses;

Atendimentos especializados.

Além dos atendimentos odontológicos, a ação também conta com consultas médicas com clínico geral e pediatra, atendimento de saúde mental, exames laboratoriais, farmácia, emissão de RG pelo Super Fácil e doação de sangue com o Hemoap.

Programação especial

15 e 16 de maio — Exames de ultrassonografia;

12 a 16 de maio — Atividades esportivas;

12 a 14 de maio — Exames de mamografia com o Hospital de Amor;

14 a 16 de maio — Emissão de RG pela Polícia Científica.

13 a 16 – Programa Acolher com k projeto da primeira Infância, pela Secretaria de Assistência Social

Mais Sorriso

Desde sua criação, em 2023, o programa Mais Sorriso já ultrapassou 10 mil pacientes atendidos e mais de 24 mil procedimentos realizados em todo o estado, consolidando-se como uma das principais estratégias do Governo do Amapá para ampliar o acesso à saúde bucal e aos serviços especializados em comunidades de difícil acesso.

Fotos: Rodrigo Abreu/Sesa

Agência de Notícias do Amapá

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