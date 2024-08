Governo do Estado sorteia 300 vale-compras de R$ 1 mil da 2ª edição da promoção do Selo Amapá

O Governo do Estado e a Associação Amapaense de Supermercados (Amaps) realizam nesta sexta-feira, 16, o sorteio de 300 vale-compras de R$ 1 mil da 2ª edição da promoção do Selo Amapá. A campanha “Se é do Amapá, é muito bom” faz parte do Plano de Governo da gestão para valorizar e fortalecer as empresas que investem na produção e utilizam matérias-primas locais em seus produtos.

A promoção contempla quem adquiriu produtos certificados com o Selo Amapá nos supermercados, mercantis e mini-boxes em Macapá, Santana e Ferreira Gomes. A programação será transmitida ao vivo, nas redes sociais da Amaps, e terá degustação de produtos das empresas participantes, além do show artístico do cantor Finéias Nelluty.

Local: Parque de Exposições da Fazendinha

Data: 16/08/2024 às 17h0

Endereço: Rod. Josmar Chaves Pinto. Bairro Fazendinha, em Macapá.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...