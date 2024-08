Startup amapaense Engenho Café de Açaí assina contrato com EUA para exportação internacional

A empresa fechou a comercialização para os Estados Unidos, de 2,5 toneladas da bebida aromática de açaí, produto com Selo Amapá

Ana Yared

A empresa Engenho Café de Açaí assinou o primeiro contrato de exportação de 2,5 toneladas da bebida aromática para a Tupan Beverages LLC, dos Estados Unidos da América (EUA). O produto é feito a partir do caroço do açaí; é um sucesso porque promove a redução de impactos ambientais com o descarte da matéria-prima e gera emprego e renda para a população local. A assinatura foi formalizada na inauguração da nova sede da startup de bioeconomia, na BR 210, 1930 – Lagoa Azul Macapá, na última sexta (9), as 9h30.

Segundo a diretora técnica do Sebrae Amapá, Suelem Amoras, a exportação desse produto é apenas o início do progresso do Amapá no exterior. “A formalização desse contrato é de grande importância para que o estado e para que seus elementos regionais sejam valorizados e reconhecidos mundialmente, somos uma potência em recursos da biodiversidade que podem ser utilizados de diversas formas. A Engenho Café de Açaí está nos dando a honra de alavancar esse processo. O Amapá celebra essa conquista”, disse a diretora Suelem Amoras.

A proprietária da Engenho Café de Açaí, Valda Gonçalves, destacou a importância do Sebrae na trajetória da startup. “Eu sempre digo que o Sebrae é o caminho asfaltado para quem quer empreender, então eu só agradeço de coração por essa oportunidade de estar aqui com eles prestigiando esse momento. E quero dizer que foi através do Sebrae que eu cheguei até aqui, porque foi ele que me apoiou no momento que eu estava precisando. No começo da ideia, ele me apoiou, me ensinou como levar esse produto que hoje está ganhando o Brasil e o mundo”, declarou Valda Gonçalves.

Apoio

O senador Randolfe Rodrigues, esteve junto com a empresa desde o início como parceiro e fomentador do empreendimento. “Nós só acompanhamos o sucesso que é essa empresa familiar, esse casal. É um dia histórico e estou muito orgulhoso primeiramente como amapaense e segundo como brasileiro, porque para mim é uma alegria a assinatura de um contrato de exportação de produto amapaense, feito no meio da floresta, a partir do açaí, podendo apresentar para o mundo o que o açaí pode oferecer”, declarou o senador Randolfe Rodrigues.

História

A empresa inovadora foi criada em 2020, durante a pandemia. A ideia de investir no produto surgiu de um problema que a proprietária da Engenho Café de Açaí e o marido, viam próximo de casa, com o descarte em lugares inadequados dos resíduos sólidos, das agroindústrias do açaí. A empresária estima que cerca 24 toneladas de caroços do açaí, somente nas cidades de Macapá e Santana, iriam para o lixo todos os meses. Passar pelo Programa Inova Amazônia do Sebrae, foi fundamental para a startup conquistar aos resultados atuais.

A gestora do Projeto Startup Amapá, Josseli Pantoja, falou da contribuição que o Sebrae representou para a empresa. “O Sebrae tem um papel fundamental na sua jornada, desde a orientação, capacitação e consultorias. O Inova Amazônia, foi o programa que impulsionou a Engenho de Açaí para o mercado local, nacional e agora o mercado internacional. É um prazer imenso poder compartilhar essa alegria”, disse a gestora Josseli Pantoja.

O café de açaí, como ficou conhecido, é uma bebida com características parecidas às do café tradicional, já que o processo de produção é o mesmo. De acordo com os proprietários da startup, o consumo dessa bebida aromática traz inúmeros benefícios à saúde pelo fato de reunir quantidades significativas de vitaminas A, D, E, K, minerais, fibras, antioxidantes, entre outros.

O Projeto Inova Amazônia Amapá, é coordenado pelo gerente da Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas do Sebrae (Unic), Bruno Castro e pela analista de inovação, Josseli Pantoja.

