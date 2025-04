Governador Clécio Luís e presidente do Hospital de Amor visitam primeiro Centro de Radioterapia do Amapá e assinam contrato para prevenção do câncer

Clécio Luís recebeu Henrique Prata no estado em viagem para fortalecer parcerias em prol da saúde oncológica.

Em fase de conclusão para entrega, a obra do primeiro Centro de Radioterapia do Amapá foi apresentada pelo governador Clécio Luís ao presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, na terça-feira, 8. Na ocasião, o Governo do Estado e a Fundação PIO XII – Hospital de Amor assinaram contrato para oferta de 60 mil procedimentos preventivos e diagnósticos gratuitos no Amapá.

A convite do chefe do Executivo, o empresário conheceu o trabalho realizado para ofertar o serviço pela primeira vez no Amapá. O prédio foi construído em parceria com o Ministério da Saúde e conta com recursos de emenda parlamentar encaminhada pelo senador Davi Alcolumbre. Tendo a saúde como prioridade absoluta e inegociável, o Governo do Amapá torna realidade mais essa obra estruturante aguardada há décadas no estado.

“Queremos aprofundar a parceria para prevenir e ampliar o diagnóstico precoce para dar o devido encaminhamento para tratamento, quando for o caso. Nós o convidamos para assumir a radioterapia e o tratamento oncológico no Amapá, trazendo o conhecimento e experiência do hospital que faz diferença na vida das pessoas. Estamos na fase final de testes e em breve vamos abrir as portas. Vamos tratar pacientes aqui, perto da família, com técnica para garantir o bom tratamento”, afirmou o governador Clécio Luís.

Contrato assinado entre o Governo do Amapá e Hospital de Amor garante fortalecimento da prevenção e diagnóstico de câncer

A visita foi acompanhada também por um físico médico e pelo diretor clínico do Hospital de Amor de São Paulo, pela equipe de Governo, representantes da sociedade civil com engajamento na causa oncológica e pelos deputados estaduais Edna Auzier, Aldilene Souza, Liliane Abreu, Telma Nery e Jory Oeiras.

Celenita Brito (ao lado de Henrique Prata) é paciente de câncer de mama e integrante da Apouva

“Nós sabemos o que é passar quatro meses longe da família. O Centro de Radioterapia traz a possibilidade de fazer o tratamento no conforto de casa, dentro do seu estado. Estou encantada com esse lugar. Esse amor e carinho é o que a gente precisa”, relatou a pedagoga Celenita Brito, que é paciente de câncer de mama e integrante da Associação Pacientes Oncológicos Unidos Pela Vida e Pelo Amor (Apouva).

Acelerador linear é o equipamento usado no tratamento do câncer por meio da radioterapia

A oferta inédita da radioterapia na rede pública do Amapá vai permitir tratamento digno, de alto padrão e totalmente gratuito para pacientes oncológicos, atendendo a uma demanda reprimida da região. O serviço é considerado um dos caminhos para o fim do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) no estado.

Conforme o presidente do Hospital de Amor, atualmente são cerca de 100 pacientes do Amapá atendidos pela unidade de saúde em Porto Velho, capital de Rondônia.

“Esse convite também era um sonho que tivesse acontecido. Estou extremamente feliz pela humildade do governador em procurar a nossa equipe. Ao lado do senador Davi, eles tratam esse povo com humanidade, porque não tem cabimento se tratar longe de casa. Com esse coração humilde e responsável do governador, estou otimista. Tem tudo para dar certo”, afirmou Henrique Prata.

Centro de Radioterapia foi construído na Zona Norte de Macapá e passa por testes para poder abrir as portas

Prevenção e diagnóstico



Presente no Amapá desde 2018, o Hospital de Amor é referência no tratamento e prevenção do câncer no Brasil. No estado, a instituição oferta gratuitamente exames e preventivos, especialmente de câncer de mama e do colo de útero.

O contrato assinado na terça-feira tem duração de dois anos, prevendo a meta de 60 mil procedimentos preventivos e diagnósticos, por meio da unidade na Zona Norte e duas unidades itinerantes. Serão ofertados exames de mamografia, ultrassonografia, colposcopia, biópsias e citopatológicos, além de consultas médicas e capacitação de profissionais locais.

A parceria entre o Estado e a Fundação PIO XII consolida um novo paradigma de cuidado oncológico no SUS do Amapá, baseado na prevenção efetiva, descentralização dos serviços e valorização do diagnóstico precoce como política pública estruturante. Permitirá ampliar o acesso, reduzir a fila oculta de pacientes e encurtar o tempo entre o exame e o diagnóstico definitivo.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...