Festival Amazônia Pop reúne artistas amapaenses em espetáculo musical

O show acontece dentro da programação do Macapá Verão 2024

Com o intuito de reunir talentos da nova cena musical do Amapá, acontece no próximo sábado, 13 de julho, às 19h, o show Amazônia Pop, um espetáculo musical que traz uma fusão experimental de ritmos que abrangem estilos populares amazônicos com o Marabaixo e Batuque do Amapá, conta ainda com a influência da Cumbia, Zouk e Kassikó do Platô da Guianas, Soul, Jazz, além do Rap e música eletrônica contemporânea. As apresentações serão na Avenida Mendonça Furtado. No line-up estão Ariel Moura, Bell Brandão, Carol Tucuju, Jhimmy Feiches, MC Deeh, Pretogonistas, C.R.G.V e Poetas Azuis.

O projeto é idealizado pela Duas Telas Produtora Cultural e nesta primeira edição fará parte da programação oficial do Macapá Verão 2024 da Prefeitura de Macapá, com realização por meio da Fundação de Cultura e Instituto Amazônia Criativa.

O espetáculo musical traz um recorte da atual cena musical da Amazônia que, para superar as dificuldades de custos de circulação da região, investe de forma independente na qualidade performática no palco e experimentação rítmica trazendo ancestralidade sonora de Tambores Quilombolas.

O line-up

Ariel Moura – Intérprete e compositora amapaense, traz no currículo várias premiações nacionais em festivais, esteve no programa The Voice 2016, em 2023 foi indicada ao Prêmio Multishow da música Brasileira. Já tem um EP lançado e está trabalhando em seu álbum.

Bell Brandão – cantora e compositora amapaense, tem estilo pop com letras que abordam vivências comuns entre os jovens. No ano de 2023, lançou quatro singles e vem ganhando destaque na cena local com seu talento e trabalho autoral.

Carol Tucuju – produtora e DJ AfroIndígena, nasceu em Macapá e foi entre os rios do Pará e Amapá que construiu sua identidade, fonte de sua inspiração artística. Carol traz em seu set uma diversidade de ritmos amazônicos e suas conexões com as brasilidades e latinidades. É criadora e residente da Maniva Festa em São Paulo.

Jhimmy Feiches – cantor, compositor e arranjador, o artista funde a música da Amazônia com influências internacionais e sons eletrônicos, seu primeiro álbum tem o patrocínio da Natura Musical, e sempre vem trazendo uma presença forte do áudio visual com seus videoclipes.

MC Deeh – uma das precursoras do rap feminino no estado, ela mistura em seu som, o trap funk. Deeh já tem um álbum de estúdio e traz em suas letras reflexões sobre a vida e discute em sua arte o protagonismo do negro e a voz da juventude, principalmente da mulher.

Pretogonista – canta Rap desde 2014, traz da genética o amor pela arte do rapper, sendo filho de Poca, um dos fundadores do grupo C.R.G.V, ele atualmente tem uma carreira consolidada com participação em grandes eventos dentro e fora do Amapá. Um trabalho que traz a presença da sua ancestralidade por meio da presença dos tambores.

C.R.G.V – Pioneiros da produção de rap autoral no estado, o Clã Revolucionário Guerrilha Verbal, nasceu em 1999, é referência para vários artistas do rap amapaense. Carregam na bagagem uma grande produção musical, com reconhecimento nacional.

Poetas Azuis – Grupo Lítero-Musical, os Azuis com sua técnica de poemas falados e cantados, adentram em temas como o afeto compartilhado, o amor sem amarras e preconceitos e também na regionalidade social ribeirinha. O grupo tem destaque na cena literária local e já esteve em eventos nos estados do Pará, Alagoas, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...