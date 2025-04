Renda até R$ 12 mil: veja o que muda no programa “Minha Casa, Minha Vida”

Governo amplia faixa de financiamento e autoriza imóveis de até R$ 500 mil com uso do FGTS

Famílias com renda mensal de até R$ 12 mil poderão financiar imóveis por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida” do governo federal.

A extensão do financiamento habitacional prevê empréstimos para a compra de imóveis de até R$ 500 mil, com o prazo de 420 meses para o pagamento do crédito e aplicação de juros de 10,50% ao ano no crédito contratado – o percentual é abaixo dos oferecidos pelo mercado financeiro.

Será permitido o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a operação de crédito.

Entenda as mudanças no “Minha Casa, Minha Vida”:

R$ 8 mil a R$ 12 mil de renda familiar

Imóvel de até R$ 500 mil

Parcelamento do financiamento em até 420 meses (35 anos)

Taxa de juros de 10,5% ao ano, de acordo com projeção do governo

A família paga o valor integral do imóvel, sem subsísdios do governo

O que não se sabe sobre as mudanças no “Minha Casa, Minha Vida”:

Quando o financiamento começa a ser disponibilizado para o público;

Possibilidade de estabelecimento de um novo teto de renda para áreas rurais, semelhante ao adotado em outras faixas;

Inclusão de habitações destinadas a essa faixa em iniciativas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC);

Definição sobre se o financiamento será restrito a famílias sem imóvel, conforme já ocorre nas demais faixas.



Questionado, o Ministério das Cidades não respondeu sobre os pontos em aberto. A matéria será atualizada caso a pasta responda.

O governo estima que a medida poderá alcançar mais de 120 mil famílias com renda entre R$ 8 mil e R$ 12 mil.

