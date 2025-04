Lulih Rojanski lança “Amores Enterrados no Jardim” e celebra a literatura feminina

Lançamento acontecerá no Sesc Centro e promete reunir leitores, escritores e admiradores da literatura amapaense

No dia 8 de abril, a escritora Lulih Rojanski apresenta ao público seu mais novo romance, Amores Enterrados no Jardim, publicado pela editora O Zezeu. O lançamento acontecerá no Sesc Centro e promete reunir leitores, escritores e admiradores da literatura amapaense, além de integrantes do movimento Mulherio das Letras Matinta Perera e apresentação musical de Brenda Zeni.

Com mais de trinta anos de dedicação à escrita, Lulih Rojanski construiu uma trajetória sólida no cenário cultural do Amapá. Nascida no Paraná, mudou-se para a Amazônia ainda jovem, atravessando a Serra do Cachimbo em 1984, acompanhada da família. Desde 1986, quando se estabeleceu no Amapá, fez do estado seu lar definitivo, vivenciando de perto as transformações políticas e culturais da região.

Formada em Letras, com especialização em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Lulih também tem uma carreira como educadora na rede pública de ensino, onde leciona desde 1995. Sua relação com a escrita começou na adolescência, com poemas e textos experimentais, que mais tarde evoluíram para contos, crônicas e romances. Sua obra já foi leitura obrigatória de vestibulares e concursos públicos no estado, consolidando seu nome na literatura local e nacional.

A autora participa de 16 antologias nacionais, regionais e binacionais (Brasil/Portugal) e publicou diversas obras, entre elas Lugar da Chuva (2001), Abilash (2010), Pérolas ao Sol (2017), Gatos Pingados (2018) e Feras Soltas (2023).

Seu novo romance, Amores Enterrados no Jardim, é aguardado com entusiasmo pelos leitores, que se encantam com suas narrativas sensíveis e imersivas. O evento de lançamento será uma oportunidade para que o público conheça a autora de perto e celebre sua contribuição à literatura amapaense.

Uma oportunidade para novos autores

A editora O Zezeu preparou uma novidade especial para os escritores que prestigiarem o evento. Autores que adquirirem um exemplar de Amores Enterrados no Jardim ganharão um número para concorrer ao sorteio de duas publicações completas: cada autor contemplado terá seu livro editado e impresso com até 120 páginas em papel pólen, formato 14×21 cm e capa colorida, além de receber 30 exemplares para seu lançamento.

A força da literatura feminina

O novo romance de Lulih Rojanski chega em um momento de grande valorização da literatura feminina no Brasil. Suas obras abordam experiências, sentimentos e perspectivas muitas vezes silenciadas, contribuindo para ampliar a representatividade no cenário literário.

Seu primeiro romance, Feras Soltas, publicado pela editora Patuá, marcou sua estreia no circuito nacional com uma escrita potente e sensível. Agora, com a autonomia de sua própria editora, O Zezeu, Lulih reforça seu compromisso com a valorização das vozes femininas na literatura brasileira.

O lançamento de Amores Enterrados no Jardim promete ser mais do que um evento literário: será uma celebração da escrita feminina e do poder das histórias que atravessam gerações.

O evento tem apoio cultural do Sesc Centro e Governo do Amapá.

Serviço:

Lançamento Amores Enterrados no Jardim

Data: 8 de abril | terça-feira

Hora: 19h

Local: Sesc Centro

Rua Tiradentes, 998 – Macapá/AP

Contato: 96 98132 2705 (Sílvio Carneiro)

Mary Paes: (96) 99179-4950

