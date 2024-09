Curso de Pedagogia, do ­Polo quilombola Carmo do Maruanum, realiza eventos acadêmicos e cultural

“III Encontro do Curso de Licenciatura em Pedagogia do Polo Carmo do Maruanum”, “II Encontro do Grupo de Pesquisa Centro de Pesquisa em Cerâmica do Maruanum: Mulherismos, Decolonialidade e Relações Étnico-Raciais” e “Encontro Cultural e Integrador do Curso de Pedagogia/Caped/Unifap” ocorrerão próximo domingo (08/09).

O polo quilombola Carmo do Maruanum, do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Amapá (Unifap), o Centro Acadêmico de Pedagogia (Caped) e o Grupo de Pesquisa Centro de Pesquisa em Cerâmica do Maruanum: Mulherismos, Decolonialidade e Relações Étnico-raciais (Ifap) realizam, no próximo domingo (8), a partir das 9h na Escola Estadual Quilombola Raimundo Pereira da Silva, que fica na própria comunidade quilombola, três eventos de naturezas acadêmica, esportiva e cultural que marcam a finalização do semestre da graduação.

O “III Encontro do Curso de Pedagogia do Polo Quilombola Carmo do Maruanum” objetiva divulgar as produções acadêmicas resultantes das disciplinas de Prática Pedagógica realizadas pelos acadêmicos da graduação.

O “II Encontro do Grupo de Pesquisa Centro de Pesquisa em Cerâmica do Maruanum: Mulherismos, Decolonialidade e Relações Étnico-raciais” se propõe a socializar suas produções locais, com entrega de exemplares para a biblioteca da Escola-Polo Escola Quilombola Estadual Prof. Raimundo Pereira da Silva para servirem de referenciais para outros estudos. O grupo de pesquisa é vinculado ao Instituto Federal do Amapá (Ifap).

Já o “Encontro Cultural e Integrador do Curso de Pedagogia/Caped/Unifap realizará, com apoio do Projeto Sextou Cultural, atividades esportivas, recreativas e culturais que favoreçam maior interrelação entre os acadêmicos do Polo Carmo do Maruanum e os acadêmicos e docentes do campus universitário Marco Zero do Equador (Macapá-AP).

Sobre o projeto

O Projeto de Interiorização de Graduação Quilombola (PIQ) surgiu a partir de demandas das comunidades quilombolas e dos diálogos entre a Unifap e a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq).

Na primeira etapa do projeto, 360 alunos das comunidades quilombolas amapaenses Curiaú, Abacate da Pedreira, Carmo do Maruanum, Mazagão Velho, Torrão do Matapi e Igarapé do Lago cursam as graduações de Pedagogia, Ciências Biológicas e Letras Português/Francês, dentro das comunidades quilombolas, oportunizando que seus habitantes possam cursar as graduações em seus locais de origem e vivência.

Serviço

III Encontro do Curso de Licenciatura em Pedagogia do Polo Carmo do Maruanum”

II Encontro do Grupo de Pesquisa Centro de Pesquisa em Cerâmica do Maruanum: Mulherismos, Decolonialidade e Relações Étnico-Raciais”

“Encontro Cultural e Integrador do Curso de Pedagogia/Caprd/Unifap”

Dia 8 de setembro de 2024, das 9h às 17h, na Estadual Quilombola Raimundo Pereira da Silva, localizada na comunidade quilombola Carmo do Maruanum (Macapá-AP).

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...