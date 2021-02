Projeto Sebrae Delas oferece 120 vagas para empreendedoras de Macapá e Santana

As empreendedoras desenvolvem nos negócios aspectos de gestão, empreendedorismo, autoconhecimento, planejamento estratégico, gestão financeira e marketing

Thiago Abdon

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), abre inscrição eletrônica para o Projeto Sebrae Delas por meio de Edital. O objetivo é estimular mulheres a empreender, gerar negócios e transformar realidades. Visa também fomentar práticas empresariais para tornar os negócios mais competitivos, bem como, promover a sensibilização e a articulação de atores estratégicos relacionados ao tema de empreendedorismo feminino. O acompanhamento técnico das empreendedoras acontece no meses entre fevereiro e dezembro de 2021.

Segundo a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo, impulsionar mais mulheres na liderança de negócios, podem fazer a grande diferença no mercado; já está comprovado que as mulheres quando empreendem, conseguem causar um impacto social/econômico, muito maior do que o homem.

“Quando uma mulher empreende, ela é dona do seu próprio dinheiro e se torna dona da sua própria história. Quando ela é dona da sua própria história, existem mais chances de interromper ciclos de violência contra sí e contra a sua própria família. Empreendendo, ela reinveste na sua família e na sociedade, e desta forma, contribui para uma convivência mais justa e economicamente equilibrada. Então, os grandes diferenciais de quando as mulheres começam a empreender, é o olhar social e a empatia para desenvolvimento de novos negócios”, disse a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo.

Critérios

Podem participar do Projeto Sebrae Delas, empresárias não formalizadas com Cadastro de Pessoa Física (CPF), que possuem negócio em funcionamento há no mínimo 6 meses; e empresárias com negócios formalizados com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), que devem ser proprietárias ou sócias no contrato social, atuar na empresa como gestora e ocupar posição de tomada de decisão estratégica.

Inscrição

As inscrições são eletrônicas e estão abertas no período de 9 a 28 de fevereiro de 2021, até às 23h59. Deve-se preencher a ficha de inscrição e optar pela figura empresarial correspondente, entre elas, candidata a empresária (CPF); Microempreendedora Individual (MEI); Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP). As ações do programa são diferentes para cada figura empresarial.

Vagas

O Programa Sebrae Delas disponibiliza 120 vagas, 50 para candidatas a empresárias (CPF); 36 vagas para Microempresas (ME); 24 vagas para Microempreendedor Individual (MEI) e 10 vagas para Empresa de Pequeno Porte (EPP).

Metodologia

O acompanhamento será realizado com base na metodologia desenvolvida pelo Sebrae para atendimento à empresas lideradas por mulheres. Sendo parte presencial e/ou online, com até 20h de instrutoria com palestras, oficinas e cursos; e 20h de consultorias/mentorias por empresa. As consultorias e mentorias podem ocorrer em horários a serem combinados entre consultor e participante. Caso seja necessário o adiamento do encontro, a participante deverá informar ao consultor com, no mínimo, 24h de antecedência.

Investimento

O Sebrae no Amapá subsidiará grande parte do custo operacional do Projeto Sebrae Delas. Desta forma, o investimento anual dos negócios para candidata a empresária (CPF) e MEI, será de R$ 100 reais; empresária de ME e EPP, o valor é de R$ 200 reais, que podem ser parcelados em até seis (6) vezes no cartão de crédito ou à vista..

Resultado

A divulgação das empreendedoras selecionadas para participação no Programa Sebrae Delas, será publicada no Site do Sebrae no Amapá e via telefone, no dia 2 de março de 2021.

Estatística

A participação relativa das mulheres Donas de Negócios tem média nacional de 34,8%, e no Amapá corresponde a 29%, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae Nacional, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre 2015 e 2019, surgiram 2,1 milhões novos Donos de Negócios; deste total, 1,580 milhão são mulheres que correspondem a 74% e 551 mil são homens que correspondem a 26%. Neste mesmo período, a cada quanto (4) novos Donos de Negócios, três (3) são mulheres.

