Em 5 dias da operação nacional ‘Nark 2’, forças de segurança do Amapá apreendem mais de 220 quilos de entorpecentes

Dez pessoas também já foram presas em flagrante pelas polícias Civil e Militar que coordenam os trabalhos no estado.

Como parte das ações pelo Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Drogas, nesta quarta-feira, 26, o Governo do Amapá divulgou resultados preliminares da Operação Narke 2, que foi deflagrada em todo Brasil, no sábado, 22, com objetivo de inibir as atividades de grupos criminosos, com o cumprimento de mandados judiciais e investidas contra a venda ilegal de entorpecentes.

Em cinco dias de operação no estado, os policiais realizaram 10 prisões em flagrante e efetuaram a apreensão de mais de 220 quilos de entorpecentes. No Amapá, os trabalhos investigativos e operacionais são coordenados pelas polícias Civil e Militar.

“A Polícia Civil tem 19 policiais destacados na operação que ocorre em parceria com a Polícia Militar. Já conseguimos resultados com a apreensão recorde de 218 quilos de skank. No primeiro dia, em uma ação integrada com a Polícia Federal conseguimos apreender mais 7,5 quilos, então já ultrapassamos os 225 quilos de substância entorpecentes neste início de operação. Hoje também fizemos cinco prisões em flagrante”, destacou o delegado Estefano Santos, titular da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes e coordenador da operação pela Polícia Civil.

Além da Região Metropolitana, que engloba os municípios de Macapá, Santana e Mazagão, a Narke 2 está com foco nos municípios que ficam nos extremos, Norte e Sul, do estado, como Oiapoque, Calçoene, Amapá e Laranjal do Jari.

“Desta vez a opção foi atuar nos extremos do estado. Na nossa divisa com o Pará, em Laranjal do Jari, e na nossa fronteira, na parte Norte, no Oiapoque. Essa ação é integrada, em que cada órgão, de acordo com a sua especificidade, atua no combate ao tráfico de drogas. A Polícia Militar, de maneira mais ostensiva fazendo a parte da prevenção e a Polícia Civil entrando com a investigação e repressão”, informou o capitão Leandro Pantoja, coordenador da operação pela Polícia Militar.

A Narke 2 acontece simultaneamente em todo o Brasil sob a coordenação da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), que atua na repressão e prevenção qualificada ao tráfico de drogas em todas as unidades da Federação.

A primeira fase da Operação Nark aconteceu em abril deste ano, com 19 prisões, entre definitivas e preventivas, nos municípios de Macapá, Santana, Laranjal do Jari, Tartarugalzinho, Calçoene e Oiapoque. Além das detenções, a operação também promoveu a incineração de aproximadamente 140 quilos de substâncias ilícitas, entre elas maconha, haxixe e LSD.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) conta com o apoio da população para denunciar crimes no estado, incluindo o tráfico de drogas e disponibiliza os seguintes disque-denúncias:

Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes): 190

Disque Denúncia/Sejusp: (96) 98401-8719

Delegacia Especializada de Tóxico e Entorpecentes: (96) 98141-4161

Delegacia de Crimes Contra a Pessoa: (96) 99170-4302

