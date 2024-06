Governo do Amapá imuniza mais de 3,3 mil alunos de escolas estaduais

Campanha vacinou estudantes com idade entre 9 e 19 anos contra sarampo, HPV e meningite.

Por: Mônica Silva

Em quatro meses, o Governo do Amapá imunizou 3.392 alunos de escolas estaduais nos municípios de Macapá e Santana. Iniciada no dia 27 de março, a campanha atendeu 97 instituições de ensino e vacinou pessoas com idade entre 9 e 19 anos.

Ao todo, as escolas da capital aplicaram 1.338 doses contra o HPV, 1.159 contra meningite e 60 contra o sarampo. Em Santana, 644 cadernetas foram checadas, 434 imunizantes foram aplicados contra o HPV, 400 contra a meningite e um contra o sarampo. O trabalho é coordenado pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS).

“Encerramos o primeiro semestre de vacinação nas escolas com resultados satisfatórios. Em agosto, retomaremos a ação com o apoio e incentivo para que as escolas dos municípios mantenham a situação vacinal dos alunos atualizada”, pontuou o superintendente da SVS, Cássio Peterka.

A campanha nas escolas possibilita que o imunizante alcance crianças e adolescentes, reduzindo o número de não vacinados, reforçando a busca ativa e alertando pais e familiares sobre a importância da prevenção.

Foto: Israel Cardoso/GEA

