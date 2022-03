Sebrae promove Feira de Negócios em Mazagão

Evento do Sebrae aberto ao público promove comercialização de produtos e serviços, e cria ambiente favorável para geração de oportunidades e difusão do empreendedorismo como estilo de vida

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza Feira de Negócios de Mazagão, na Quadra Poliesportiva da Escola Estadual Dom Pedro I no município, localizada na Avenida Intendente Alfredo Pinto, nº 538, nos dias 29 e 30 de abril, das 17h às 22h. Evento proporciona novas oportunidades de negócios e parcerias, gera competitividade e fortalece a economia local.

O diretor-superintendente do Sebrae no Amapá, Waldeir Ribeiro, expressa a importância da feira para os empreendedores. “É uma grande oportunidade para divulgar e oferecer produtos com valores diferenciados, além de fortalecer a busca por novas estratégias de vendas que alcancem resultados elevados”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae no Amapá, Waldeir Ribeiro.

Feira

O tema da feira se sustenta em dois (2) eixos – Exposição Mercadológica e Exposição Gastronômica. A Exposição Mercadológica se apresenta pela comercialização de produtos e serviços no setor econômico local de 20 empreendedores; 10 artesãos do município; e a Exposição Gastronômica com comercialização de comidas e lanches, com referência de 7 (sete) representantes da gastronômica local.

Estrutura

Preparada para receber um público de até 20 mil visitantes, a estrutura montada é de 1.415 m²; O Salão de Exposição e Recepção possui 30 estandes, Palco Cultural e a Exposição Gastronômica, com comercialização de pratos, lanches com referência na gastronomia do município.

Parceiros

São parceiros do Sebrae no Amapá, na Feira de Negócios de Mazagão, a Prefeitura Municipal de Mazagão (PMMZ) e Associação Comercial e Industrial de Mazagão (ACIM).

Coordenação

A Feira de Negócios de Mazagão, é coordenada pela gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae no Amapá (UPP), Célia Almeida e pelo coordenador do Escritório Regional do Sebrae em Santana, Iranei Lopes.

