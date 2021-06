Covid-19: Pessoas com 46 anos e profissionais do transporte público começam a ser vacinados nesta quarta (23); confira outros grupos

Nesta quarta-feira (23), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) oferta a vacina contra a Covid-19 para pessoas com 46 anos completos, nascidas entre 01 de janeiro e 30 de junho. Também serão atendidos os profissionais de saúde e educação agendados, profissionais de transporte coletivo e pessoas com as segundas doses marcadas para esta data.

Pfizer / BioNTech

A aplicação da primeira dose (D1) de Pfizer é direcionada às pessoas com 46 anos completos, nascidas entre 1 de janeiro e 30 de junho. A imunização deste grupo será realizada das 8h às 15h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Congós, São Pedro, Marabaixo, Novo Horizonte, Brasil Novo, Pedrinhas, Pacoval e Raimundo Hozanan.

Este público precisa apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.

CoronaVac

Serão atendidos os profissionais de saúde agendados que estão na lista nominal feita pela Semsa. A composição desta lista se deu por meio de ofícios enviados pelas instituições à Secretaria de Saúde.

Também será realizada a aplicação da segunda dose de CoronaVac direcionada ao público que está com atraso no recebimento do imunizante do período de abril a junho.

A ação destes dois públicos será realizada das 8h às 13h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), BR-210, Cidade Nova, Leozildo Fontoura, Rosa Moita, Marco Zero, Coração e Fazendinha.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto e comprovante de residência. Para os profissionais de saúde, é necessário apresentar a carteira de trabalho ou último contracheque, e a carteira do conselho de classe. Aos que irão receber a segunda dose, é obrigatório apresentar a carteira de vacinação com indicação da primeira dose.

AstraZeneca

A aplicação de Astrazeneca é direcionada para a primeira dose de profissionais da educação agendados. Pessoas que estão atrasadas ou no período para receber a segunda dose da vacina também serão atendidas.

A aplicação de AstraZeneca ocorrerá das 9h às 15h nos pontos de drive-thru localizados na Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo. Além desses pontos, a ação também acontece na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

Este público precisa apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação. Além destes, os profissionais da educação precisam levar o comprovante de agendamento, o último contracheque e/ou carteira de trabalho. Aos que receberão a segunda dose, devem apresentar a carteira de vacinação com indicação da primeira dose aplicada.

Transporte coletivo

Nesta quarta-feira, também começam a ser vacinados com a Astrazeneca os profissionais que atuam nos transportes coletivos da capital. Motoristas e cobradores serão atendidos na seguinte ordem:

Quarta-feira (23) – Pessoas com iniciais de A – I

Quinta-feira (24) – Pessoas com iniciais de J – O

Sexta-feira (25) – Pessoas com iniciais de P – Z

Todos serão atendidos na sede da Amazontur e devem apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação e um comprovante de vínculo com a empresa (contracheque/carteira de trabalho/ declaração).

Secretaria Municipal de Comunicação Social

