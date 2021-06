Solenidade marca abertura da 1ª Jornada de Direitos Humanos da Prefeitura de Macapá

Nesta terça-feira (22), a Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SEMDH) realizou a solenidade de abertura da 1ª Jornada On-line de Direitos Humanos. Com o tema “Pandemia, Direitos Humanos e Novo Normal”, a jornada vai discutir através das redes sociais os impactos da pandemia. A jornada inicia na quinta-feira, 24 de junho, e segue até o dia 15 de julho com palestras realizadas às quintas-feiras nos canais da Prefeitura de Macapá.

O prefeito Dr. Furlan, presente na solenidade, parabenizou a iniciativa da Semdh e explicou que a pandemia trouxe três grandes impactos para a população e a jornada vai abordar esses temas.

“Com a pandemia nós todos estamos passando por três grandes impactos que são a grande crise de saúde e sanitária que estamos enfrentando, o adoecimento mental da população e uma crise econômica sem precedentes. Por isso, é fundamental que a gente os conheça e debata com a população”, informa o prefeito.

Para o secretário municipal de Direitos Humanos, Gonçalo Borges, a jornada é o mais importante evento da pasta e vai ser fundamental para debater os temas transversais à pandemia e discutir políticas públicas para as populações mais afetadas com a nova realidade.

“Nesta jornada vamos debater, junto com as nossas coordenadorias os públicos afetados e que tiveram seus direitos cerceados com a nova realidade pandêmica. Como exemplo das mulheres que ficaram em casa e estavam mais expostas à violência doméstica, ou a população LGBTQA+, que teve acesso ao mercado de trabalho ainda mais dificultado”, detalha o secretário.

Inscrições

A programação da jornada começa dia 24 de junho com a palestra sobre a “Vacinação contra a Covid-19”, com a participação do médico infectologista da Organização Mundial da Saúde, Fábio Mesquita.

Já no dia 1ª de julho a palestra será sobre “Saúde Mental e Pandemia”, e no dia 8 de julho, será a palestra com o tema “Direitos Humanos e Pandemia”. O encerramento da programação será no dia 15 de julho com a discussão sobre a “Vulnerabilidade na Pandemia”.

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser realizadas na área de acesso rápido do site da Prefeitura de Macapá, no endereço https://macapa.ap.gov.br/

Lucas Costa

Secretaria Municipal de Comunicação Social

