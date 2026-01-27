Amapá é pioneiro em treinamento do Ministério da Saúde para migração de insulina no SUS

O Amapá foi selecionado como o primeiro estado do país a receber o treinamento presencial do Projeto Piloto de Migração para a Insulina Glargina. A capacitação, coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ocorre na terça-feira, 27, das 14h às 17h, no auditório do Conselho Regional de Farmácia (CRF-AP). A iniciativa moderniza o tratamento do diabetes no SUS, substituindo a insulina NPH por uma alternativa de ação prolongada, que garante maior eficácia e reduz os riscos de hipoglicemia para os pacientes.

A atividade reúne representantes da coordenação nacional do Ministério da Saúde e é voltada para farmacêuticos das redes estadual e municipal. O objetivo é preparar os profissionais para o manejo técnico e operacional da insulina glargina, assegurando uma assistência qualificada e segura.

Durante a programação, os especialistas abordarão as diretrizes assistenciais e o uso correto da caneta aplicadora reutilizável, seguindo os novos protocolos do SUS. O treinamento reforça o compromisso do Governo do Estado em ofertar tecnologias de ponta que melhoram diretamente a qualidade de vida e o controle glicêmico da população atendida.

TERÇA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2026

Hora: 14h

Local: auditório do Conselho Regional de Farmácia, na Avenida Ataíde Teive, nº 2244, bairro Santa Rita, em Macapá

