Projeto da Unifap em rede com UFPA e Universidade de Bristol (Reino Unido) seleciona 25 bolsistas

Centro Avançado de Pesquisa-Ação da Conservação e Recuperação Ecossistêmica da Amazônia (Capacream) conta com 111 participantes de 27 instituições da Amazônia Legal e outras 13 instituições do restante do Brasil e do exterior. Inscrições para seleção seguem abertas até 28 deste mês.

O Centro Avançado de Pesquisa-Ação da Conservação e Recuperação Ecossistêmica da Amazônia (Capacream), projeto de pesquisa em rede com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade de Bristol, no Reino Unido, está selecionando bolsistas de diferentes níveis de formação e áreas do conhecimento para atuarem nas atividades do projeto. Interessados têm até o dia 28 de fevereiro de 2025 para se inscreverem, por meio do formulário https://bit.ly/CAPACREAM_edital1.



Confira aqui o edital de seleção



No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deve enviar uma carta de apresentação e relato de experiência, currículo da Plataforma Lattes e planilhas de pontuação (Anexo 4 do edital de seleção), em arquivo único. Todos os documentos devem estar no formato PDF.



Poderão concorrer às bolsas candidatos com formação acadêmica compatível com o perfil da vaga a qual está se candidatando e que atendam as exigências do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para concessão de bolsas, disponíveis aqui. A descrição do perfil exigido para cada bolsa, distribuição de vagas e local de atuação está no edital de seleção.



Os bolsistas precisam ter disponibilidade de tempo e residir no local de execução das atividades, já que as bolsas são para diversos estados da Amazônia Legal e uma para o Ceará.



Ao todo, estão sendo ofertadas 25 vagas, com valores que variam de R$ 3,9 mil a R$ 6,5 mil e com duração de 12 a 36 meses. Há vagas reservadas para candidatos indígenas e quilombolas.

As etapas de seleção serão as seguintes: 1) avaliação dos formulários e currículos; 2) entrevistas, que serão realizadas via videoconferência de 24 de março a 03 de abril de 2025. O resultado final será divulgado entre 4 e 8 de abril.

Sobre o Capacream

O Centro Avançado de Pesquisa-Ação da Conservação e Recuperação Ecossistêmica da Amazônia (Capacream) é coordenado pelo docente do curso de Ciências Ambientais e dos programas de pós-graduação em Biodiversidade Tropical (PPGBio) e Ciências Ambientais (PPGCA), Prof. Dr. José Julio de Toledo, tendo como vice-coordenador o Prof. Dr. Filipe França (Universidade Federal do Pará e Universidade de Bristol, Reino Unido).

Com 111 participantes de 27 instituições de todos os estados da Amazônia Legal, 9 instituições de outras regiões do país, bem como quatro universidades de quatro países (Canadá, Espanha, Estados Unidos e Inglaterra), o Capacream objetiva definir parâmetros de saúde ambiental que sejam alinhados aos anseios das comunidades locais e que informem estratégias de conservação e recuperação da sociobiodiversidade e ecossistemas amazônicos.



“Com uma rede multidisciplinar, metodologias padronizadas, infraestrutura robusta e parcerias estratégicas, o Capacream busca trazer soluções a partir de um olhar da sociobiodiversidade e da integração pessoas-natureza. A integração de saberes científicos e tradicionais nas ações garantirá recomendações que sejam culturalmente apropriadas, sustentáveis e eficazes. Essas iniciativas visam assegurar a continuidade dos serviços ecossistêmicos da Amazônia, beneficiando a biodiversidade e a sociedade”, afirma o Prof. Dr. José Julio de Toledo.

O Capacream contará com um apoio financeiro de pouco mais de R$ 13,5 milhões do CNPq para realizar pesquisas que fomentem a recuperação de ecossistemas na Amazônia. Serão investidos mais de R$ 5 milhões em bolsas de estudo para jovens pesquisadores, preferencialmente amazônidas, com o intuito de fixar recursos humanos na região. Além disso, serão investidos quase R$ 2 milhões na compra de equipamentos e mais de R$ 6 milhões em insumos e serviços para intensificar as pesquisas sobre recuperação dos ecossistemas amazônicos.

O centro avançado será estruturado em três projetos associados com ações de pesquisa-ação em nove estados da Amazônia Legal:



– Monitoramento da biodiversidade e saúde ambiental amazônica (MonitorAm): avaliação das condições ambientais, da biodiversidade e dos processos ecológicos em diferentes regiões e ecossistemas amazônicos. O projeto irá investigar e definir valores de referência para métricas taxonômicas e funcionais para diferentes grupos da flora e da fauna, dando enfoque as espécies de valor cultural e socioeconômico para as comunidades locais.

– Integração e Valorização dos Saberes Tradicionais para Conservação e Recuperação Ecossistêmica e da Biodiversidade Amazônica (SoCioBio): o projeto traduzirá e integrará conhecimentos interculturais sobre biodiversidade, conservação e recuperação dos ecossistemas amazônicos.

– Sínteses e Modelagens para a Conservação e Recuperação da Biodiversidade e Ecossistêmica na Amazônia (Sin-Mod): tem como objetivo expandir o conhecimento científico e desenvolver novas tecnologias para subsidiar a recuperação ecossistêmica na Amazônia.

“A conservação e restauração de ecossistemas é essencial para provisão serviços vitais como regulação climática, proteção hídrica, e biodiversidade, beneficiando comunidades locais e a economia global. Estratégias de conservação e restauração na Amazônia requerem práticas adaptadas à sociobiodiversidade de seus ecossistemas, integrando espécies nativas e conhecimento local”, conclui Toledo.



Seleção de bolsistas para o Centro Avançado de Pesquisa-Ação da Conservação e Recuperação Ecossistêmica da Amazônia (Capacream)

Inscrições gratuitas de 7 a 28 de fevereiro de 2025, via formulário https://bit.ly/CAPACREAM_edital1. 25 bolsas. Edital de seleção disponível em https://bit.ly/EditalBolsas_CAPACREAM. Dúvidas e informações: capacream@ufpa.br.

