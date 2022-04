‘Utopia’ é um dos indicados na categoria curta documentário do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.

O cinema amapaense tem ganhado destaque em várias premiações nacionais e internacionais. E a pergunta é: os amapaenses sabem disso? Podem apoiar de alguma forma?



DESTAQUE:

Neste mês de abril de 2022, tivemos a notícia de que o curta Utopia, dirigido por Rayane Penha, é um dos indicados na categoria curta documentário do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Um grande feito para o cinema amapaense e precisamos falar da dimensão desta indicação! O que é esse prêmio? O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro chega a 21ª edição e está confirmada para acontecer presencialmente em agosto de 2022, no Rio de Janeiro. A realização é feita pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, ou seja, a maior premiação do audiovisual nacional, nosso Oscar Brasileiro.



O CURTA UTOPIA:

Premiado como melhor filme no Festival Olhar do Norte e um dos finalistas do New York International Women Festival, o documentário fala sobre a busca de uma filha por histórias vividas pelo pai garimpeiro que faleceu no garimpo. As memórias são traduzidas em fotos, vídeos e cartas que escrevia para a família documentando diversas experiências e dificuldades do lugar.



O cenário da produção é o garimpo Vila Nova, localizado no município de Porto Grande, e o foco é olhar com mais humanidade para estes homens que deixaram suas heranças de vida com relatos íntimos da vivência no garimpo.



Uma realidade da Amazônia que é pouco falada, divulgada, que mantém até hoje um cenário de esperança e desilusões.

Quem é a cineasta?



Rayane Penha, é macapaense, tem 26 anos, e é documentarista, escritora, jornalista, com mais de 20 festivais nacionais de audiovisual na conta e também alguns prêmios.



Com a bagagem cheia de histórias do garimpo Vila Nova, desde sua infância, onde morou até os 10 anos de idade, deu vida às suas memórias no garimpo e iniciou sua trajetória no audiovisual. Um de seus primeiros trabalhos foi ‘Carta sobre o nosso lugar – Mulheres do Vila Nova´.



A indicação ao Grande Prêmio é um momento histórico para o Amapá! É uma mulher preta, um filme feito por uma produtora nortista. Os amapaenses precisam saber disso, para se orgulhar, se inspirar, apoiar e segurar “na mão” da cultura.



Como podem apoiar? Divulgando, falando sobre isso, batendo no peito e falando: é do Norte! É nosso também! É dizer aos quatro cantos que nossa produção audiovisual é forte, independente e precisa não só de apoio financeiro, mas também do apoio afetivo de quem respeita, consome e ama a cultura da cidade de Macapá e da região norte. Portanto, neste primeiro vamos falar do Utopia, da indicação ao Oscar Brasileiro, vamos falar do Amapá no topo.



FESTIVAIS E MOSTRAS

Festival Imagem Movimento, Mostra de Cinema Negro PILÃO, Mostra Histórias do Brasil Profundo , FEMINACine, Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo Curta Kinoforum, Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul, Cine Tamoio, Cine Ibiapina (Prêmio de melhor fotografia), Cine PE, Festival Internacional de Curtas Metragens de Santos (Prêmio Juri Popular), Festival de Cinema de Muriaé , Cineclube Patrícia Ferreira Pará Yxapy, Mostra de Cinema Nortista-UFS Sergipe, Mostra SESC de Cinema , Festcine Pedra Azul , Festival de Cinema de Vitória (Prêmio Juri Tecnico e Juri Popular de Melhor Filme da Mostra Outros Olhares), Fest Curtas FUNDAJ 2021 , Mostra de Cinema Negro Adélia Sampaio, Cine Alter do Chão (Menção Honrosa), Festival Internacional de Cinema Latino de Tampa Bay EUA, MarMostra Internacional Film Festival, Festival Internacional de Cinema Feminino de Nova York, Festival Internacional de Cinema de Vesúsio, Paris Women Festival, Festival de Cinema Olhar do Norte (Melhor Filme eleito pelo Juri Tecnico), Maré Mostra Ambiental de Cinema do Recife, Buenos Aires International Film Festival, Mostra Apnéia de Artes Integradas, Latino e NativeAmerican Film Festival

