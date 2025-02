Governo Federal formaliza doação de área do Parque Aeroportuário, da União, ao Estado do Amapá

O repasse das terras ocorreu na última quinta-feira, 13, com a presença do presidente Lula e beneficia mais de duas mil famílias em Macapá.

Governo do Amapá recebeu oficialmente o repasse da gleba Cumaú (Área J), referente a área do bairro Parque Aeroportuário, na Zona Norte de Macapá, onde já residem mais de duas mil famílias. O repasse foi assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira, 13, durante uma agenda histórica de entregas no estado.

“Nosso papel aqui é para beneficiar o povo e todas essas entregas vai beneficiar famílias, que muitas das vezes passaram momentos difíceis pensando que seriam tirados de suas casas e do seu terreno, mas isso mudou e agora a mãe e o pai da família poderão ficar tranquilos que vão ficar nessa área e pode trabalhar para construir suas casas e criar seus filhos em um bom local”, discursou Lula.

Uma das tantas beneficiárias com o repasse das terras da gleba Cumaú, área do Parque Aeroportuário, foi a senhora Yasmim Carvalho, que passou durante 23 anos morando de aluguel e agora poderá ter sua residência própria e regularizada.

“Estamos muito felizes com tudo que está acontecendo, pois agora teremos dignidade e nosso bairro poderá receber as políticas públicas. Tudo que acontece é resultado de perseverança e isso é uma grande vitória para nós moradores”, contou em tom emocionado a moradora Yasmim.

Com a oficialização do repasse das terras da União ao Estado, a região passa a não ter restrições para receber investimentos públicos e urbanização. A consolidação da área urbana já apresenta obras de urbanização e infraestrutura com cerca de 2,5 km de pavimentação asfáltica na principal via do bairro, a Avenida Papaléo Paes.

“Muitas famílias daqui nos procuraram e reivindicavam ficar nesta área. Foram momentos de muitas conversas e discussões para conseguirmos concluir esse processo. Agora a realidade é outra e aqui será um bairro modelo de Macapá”, destacou o governador Clécio Luís.

Na cerimônia, que também contou com a doação de outras seis terras rurais federais ao Estado, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, ressaltou a importância do Amapá passar a ser dono de suas terras. O repasse das glebas, incluindo o Parque Aeroportuário e as outras seis áreas juntas somam mais de 600 mil hectares.

“Após mais de três décadas o Amapá está recebendo suas terras e poderá usar da melhor forma possível para buscar o desenvolvimento econômico e sustentável. Isso foi fruto de um trabalho conjunto da nossa bancada junto à equipe do presidente Lula. Esse repasse é uma conquista do povo do Amapá”, celebrou Alcolumbre.

A área do Parque Aeroportuário possui mais de 1,6 milhão de metros quadrados, já é ocupada há cerca de cinco anos e agora os moradores receberão o título definitivo dos terrenos de suas residências. Atualmente o Governo do Amapá realiza todo o trabalho de construção de infraestrutura com pavimentação, drenagem de vias e meio-fio.

O senador Randolfe Rodrigues destacou que o governo do presidente Lula, com apoio do senador Davi Alcolumbre, foi quem liderou a transferência das terras da União ao estado.

“O que planejamos para estas famílias não é somente garantir a área, mas também toda a estrutura e desta forma, garantimos dignidade para os moradores. Esse é o nosso papel como parlamentar que é trabalhar pelo povo”, pontuou Rodrigues.

O Parque Aeroportuário (gleba Cumaú) não estava na lista de 23 áreas que estavam sendo solicitadas pelo Governo do Amapá, mas foi requisitada em benefício das famílias que residem no local. A cerimônia oficial contou com ministros, secretários de Estado, deputados estaduais e federais, além de prefeitos e vereadores de municípios do Amapá.

“Aqui teve um trabalho conjunto para chegarmos nesse momento e o benefício será diretamente para a comunidade. Com essa garantia jurídica de poder ficar de forma segura neste local as famílias são valorizadas e o ganho econômico da região é muito grande”, contou o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Foto de capa: Maksuel Martins

Agência de Notícias do Amapá

