Inscrições para Torneio de Futlama iniciarão nesta quarta, 5 em Macapá

Como parte da programação de aniversário da capital amapaense, a Prefeitura de Macapá abrirá nesta quarta-feira, 5, as inscrições para as equipes interessadas em participar da 5ª edição do Torneio de Futlama. Elas ocorrerão até sexta-feira, 7 de fevereiro.

A competição será no dia 9 (domingo), no canal do Jandiá, na orla da cidade. Tendo como cenário o majestoso rio Amazonas, os jogos iniciarão às 7h, pontualmente, já que o Futlama depende exclusivamente da maré para que a bola role.

Na disputa do ano passado, Tralhoto (masculino) e Flamingo (feminino) foram as equipes campeãs e devem confirma presença na competição deste ano. Em 2020, a organização do torneio deve manter a quantidade de equipes, 8 times masculinos e 8 femininos.

De acordo com Naldima Flexa, gestora da Coordenaria Municipal de Esporte e Lazer (Comel), o torneio virou tradição e é aguardado com muita expectativa. “Tenho certeza de que, assim como no ano passado, será uma belíssima disputa. O Futlama é uma competição nossa, da nossa terra, e, certamente, terão partidas emocionantes”, diz.

As inscrições, com vagas limitadas, serão feitas na Comel, que fica nas dependências do Estádio Glicério Marques, na Av. Mendonça Júnior, nº 1502, Centro.

Jonhwene Silva

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...