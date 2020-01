Para comemorar os 262 anos de Macapá, programação cultural e esportiva iniciará nesta sexta, 31

Iniciará nesta sexta-feira, 31, a programação de aniversário da cidade de Macapá, a partir das 8h, no CEU das Artes, localizado na zona norte. São atividades artísticas, esportivas, culturais e exposições. À noite, a festa segue com muito samba no histórico Mercado Central, a partir das 19h, com a cantora Julia Medeiros, Jorginho do Cavaco, Pagode do Maradona e Banda Sakarolha.

A comemoração de aniversário da cidade durante os sete dias contará com várias atrações. Entre elas, shows musicais, missas, exposição de arte e corrida.

Programação

Sexta-feira (31/01)

Arte e esporte no CEU das Artes:

8h às 12h – Atividades esportivas, com torneio de futsal e vôlei;

16h às 22h – Apresentações de contação de história, exposição, teatro e dança;

16h – União Capoeira (Claudete Vilhena);

16h30 – Estátua de São José (Companhia Imediatista);

17h – As aventuras de dona Florzinha (Esmeraldina Ramos – contação de história);

17h30 – Palhaço Pato e Laranjinha pintando o 7;

18h – As reprises nossas de cada dia (Alice Araújo);

18h30 – O mercador de contos (Mauro dos Santos);

19h – Coração Caipira (Agenor Júnior);

19h30 – Axé Só Kebrança (Ernando Silva);

20h – Intervenção Poética (Carla Nobre);

17h às 20h – Jeriel – exposição de artes visuais (Jeriel Santos).

Samba no Mercado Central de Macapá:

20h – Júlia Medeiros;

21h – Samba de Jorge (Jorginho do Cavaco);

22h – Pagode do Maradona (Deivide Maradona);

23h – Banda Sakarolha (Tarso Tiassu);

19h às 23h – Wagner Ribeiro – Exposição de Artes Visuais.

Sábado (01/02)

Remada Ecológica – Complexo do Jandiá:

8h às 12h – Oficina stand-up paddle amador;

8h às 13h – Atendimento de saúde, corte de cabelo e outros serviços sociais;

15h – Feira de artesanato;

16h30 – Remada Ecológica;

17h30 – Angelita Encanta – contação de histórias com Ângela de Carvalho

18h – Moisés Sandino;

19h – Pinducos (Anderson Pantoja).

Domingo (02/02)

Corrida Cidade de Macapá 262 Anos – Praça Floriano Peixoto:

6h – Corrida;

7h30 – Adail Jr.

Festival Curta Macapá – Mercado Central:

19h – Sem Negativo (Débora Bararuá);

19h30 – Um Filme Bonito de Se Ver (Jhenni Suelen)

20h – Mostra de Curtas-Metragens Livre;

19h às 22h – J. Márcio – exposição de artes visuais.

Festival de Iemanjá – Fazendinha:

15h – Grupo de Capoeira Quilombo Brasil (Aricélio Benjamim);

16h – Grupo Sereia do Mar (Maria Iolete);

17h – Tambores Tucujus (Grupo Cultural Afro-ameríndia);

21h – Afoxé Alaremi (Federação de Cultos Afros Religiosas de Umbanda e Mina Nagô);

22h – Show Encantaria – Mayara Braga;

23h – Trio Bom Ki Só (Grupo de Samba).

Palco Artes Cênicas – Praça Floriano Peixoto:

16h – Cia. de Dança Aguinaldo Santos – um brinde a Macapá;

16h30 – Cia. de Artes e Talentos – dança;

17h – Dança, Vida e Saúde em Macapá (Silvano Santos);

17h30 – Chapeuzinho Vermelho em conspiração do jantar (Márcio Ayres);

18h – Palhaço Mutuca, de Sol a Solo (Jones Barsou – Casa Circo);

18h30 – Se deixar, ela canta (Cia. Cangapé);

19h – Bonequinha de pano (Cia. Ói Nóiz Akí);

19h30 – Curupira: um ser inesquecível (Movimento Cultural Desclassificáveis); 20h – Grupo de Dança Amigos da Toada (Sandro Conceição);

Segunda (03/02)

Véspera de Aniversário da Cidade – Praça Floriano Peixoto:

17h30 – Vini Gonçalves;

18h – Mc Zion Ops;

18h30 – Mc Super Shock;

19h – Banda Indigentes;

19h30 – Banda Índigo;

20h – Banda Nova Ordem;

20h30 – Banda Vennecy;

21h – Trio Canícula Blues;

17h às 20h – Dekko Matos – exposição de artes visuais.

Terça-feira (04/02)

6h – Salva de canhões – Fortaleza de São José de Macapá;

7h30 – Missa em ação de graças – igreja matriz de São José / Encontro das bandeiras;

8h30 – Marabaixo da Juventude;

8h30 – Marabaixo Tia Sinhá;

8h30 – Marabaixo Movimento Cultural Ancestrais;

8h30 – Marabaixo Filhos do Criaú;

9h – Cortejos artísticos – Carroça da alegria e bonecos gigantes;

9h – Cortejo do Banzeiro do Brilho-de-fogo;

10h – Capitão Açaí – exposição de artes visuais (Ronaldo Rony);

10h30 – Osmar Júnior;

11h30 – Amadeu Cavalcante;

12h30 – Zé Miguel;

13h30 – Negro de Nós;

18h30 – Meio Dia da Imperatriz;

19h30 – Mauro Cotta;

21h30 – Diogo Nogueira (atração nacional).

Almoço no Mercado Central de Macapá:

13h30 – Bebeto Nandes;

14h30 – Anthony Barbosa;

15h30 – Duo Amazofonia;

14h30 – Rosa Amaral;

17h30 – Intervenção poética com Hayam Chandra;

18h – Mayara Braga;

12h às 18h – Miguel Arcanjo – exposição de artes visuais.

Quarta-feira (05/02)

18h – Lançamento dos filmes do 1° Edital de produção audiovisual FSA do Amapá – GEA e Ancine – Cine Imperator do Shopping Vila Nova.

Domingo (09/02)

9h às 15h – Torneio de Futlama – Complexo do Jandiá.

Kelly Pantoja

