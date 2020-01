Série documental sobre Milton Nascimento relembra o Clube da Esquina

A série será distribuída pelo Canal Brasil e reúne Bituca, Lô Borges, Márcio Borges e Ronaldo Bastos

Qualquer reunião familiar, repleta de amigos e boa música se torna especial. Partindo desse princípio, surgiu a ideia de criar uma série documental tendo Milton Nascimento e o estúdio, em Minas Gerais, como base para relembrar os sucessos do Clube da Esquina. O projeto idealizado pelo diretor Vitor Mafra e pela produtora Gullane se chama Milton e o Clube da Esquina. A série, que será distribuída pelo Canal Brasil (na televisão e na plataforma de streaming), reúne Bituca (como Milton Nascimento é carinhosamente chamado pelos amigos) e a ilustre presença dos amigos Lô Borges, Márcio Borges e Ronaldo Bastos em mais um capítulo dessa jornada musical.

Reunidos novamente em 2020, como na década de 1960, período em que o Clube da Esquina começou a se desenvolver, o quarteto relembra, em cena, histórias e momentos da época, além de gravar e cantar composições que fazem sucesso até hoje. Consolidado nome na música brasileira e internacional, Milton Nascimento foi o precursor do movimento e o artista que mais obteve sucesso na carreira musical. Mesmo assim, não perde a simplicidade e mantém os ideais de um jovem que andava pelas ruas de Belo Horizonte.

O cantor esteve presente, ao lado de Lô Borges e Márcio Borges, no evento oficial de lançamento da série Milton e o Clube da Esquina, no Rio de Janeiro, e, sentado ao lado dos companheiros, ressaltou os ideais da carreira. “As coisas acontecem, pois a gente fez tudo baseado na verdade. Isso serve para a música e para os amigos. Nada mais do que isso. Se não fosse a verdade, eu jamais seria músico.”

