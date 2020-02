Show de Diogo Nogueira encerra programação de terça-feira em comemoração ao aniversário de Macapá

A capital do meio do mundo completou seus 262 anos nesta quarta-feira, 4. Para comemorar a data, a prefeitura realizou uma vasta programação. Ao longo do dia houve missa, encontro das bandeiras, cortejo e apresentação de grupos de Marabaixo, artistas locais, como Amadeu Cavalcante, Zé Miguel, Banda Negro de Nós, Mauro Cota, entre outros. Articulado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o show mais aguardado da noite, do sambista Diogo Nogueira, encerrou a programação com chave de ouro.

Fotos: Max Renê

O artista animou o público cantando músicas inéditas como “Embolaê e “Tá faltando o quê”, além de grandes sucessos como “Pé na areia” e “Espelho”. De acordo com o comando da Guarda Civil Municipal de Macapá, mais de 20 mil pessoas estiveram presentes na Praça Floriano Peixoto, símbolo da cidade, local escolhido para ser o palco do grande dia.

Quem também esteve por lá foi a professora Alexandra Dias. “Macapá é uma cidade linda e que precisa realmente ser cuidada pelo seu povo. Quero parabenizar o prefeito, que tem incentivado a população a valorizar o que é nosso. Locais como esse [Praça Floriano] deve ser mais frequentado”, disse.

O prefeito Clécio Luís parabenizou a cidade e deixou uma mensagem ao povo macapaense. “Dizem que nós somos as nossas raízes. Hoje, a gente se orgulha de viver aqui, nesta capital. E quem se orgulha do lugar onde vive contribui para que esse lugar melhore, parabéns a Macapá que eu amo tanto”, ressaltou.

Amelline Borges

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...