SENAI Amapá reúne instituições para tratar de inovação no meio ambiente

Com o intuito de tratar do uso sustentável dos recursos da fauna e da flora e o desenvolvimento das cadeias produtivas locais, o SENAI Amapá deu início nesta terça-feira, 28 de junho, a uma programação de três dias que tem como destaque a inovação.

A I Semana de Inovação no Meio Ambiente também é uma realização da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (SETEC) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), com o apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (OCB/SESCOOP) Amapá.

O evento encerra na quinta-feira, 30 de junho, e conta com palestras, mesa redonda, exposição de bioprodutos, maratona de inovação e o lançamento de um edital que vai ofertar bolsas voltadas ao desenvolvimento de ideias inovadoras para o meio ambiente.

“O evento é uma excelente oportunidade para lançarmos o edital de inovação, como incentivo ao desenvolvimento de projetos que tenham a biodiversidade e a bioeconomia como pano de fundo. Uma iniciativa piloto, que demonstra o comprometimento do SENAI Amapá com essa pauta”, destacou a diretora de Operações do SENAI Amapá, Alyne Vieira.

Também na abertura da programação, o secretário de Ciência e Tecnologia do estado, Rafael Pontes, ressaltou a importância do Amapá utilizar melhor a sua posição estratégica e os recursos naturais. “Investindo em inovação, pesquisa e desenvolvimento, conseguimos desenvolver a Amazônia sem degradar e gerando qualidade de vida para a população”, pontuou.

A mesa de abertura também foi composta pela coordenadora de projetos e captação de recursos da SEMA, Ana Claudia Machado, e pelo superintendente do SESCOOP/AP, Michel Araújo.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...