Zero brasileiros na Intel Extreme Masters Cologne 2021

Há muito tempo o CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) deixou de ser apenas um ótimo jogo de tiro e passou a ser um esporte extremamente competitivo. Temos competições acontecendo em nível nacional, em países como o Brasil, Estados Unidos da América e Canadá, e competições de nível mundial, como é o caso da IEM, Intel Extreme Masters, o foco do nosso artigo. Os menos atentos podem não estar ciente disso, mas o Brasil é uma potência no e-sports, especialmente no CS:GO, entretanto, o ano de 2021 não está sendo bastante produtivo para as equipes brasileiras. Neste artigo você vai conferir:

Como foi a eliminação da equipe Furia

O que a equipe MIBR fez nessa competição

A opinião de alguns comentaristas esportivos

Como as casas de apostas abordam o CS:GO

E muito mais

A eliminação da equipe Furia

A equipe Furia é um dos maiores nomes do CS:GO no Brasil, entretanto, as coisas não saíram muito bem para a mesma, ou para os brasileiros de uma forma geral na Intel Extreme Masters, também conhecida como IEM. Para quem não conhece, a IEM é uma competição internacional de e-sports que envolve muito mais do que apenas CS:GO.

Voltando para a equipe Furia, a eliminação ocorreu contra a equipe dinamarquesa Heroic, o placar foi de 2 a 0. O primeiro mapa foi o Ancient, de escolha da própria Furia. Na maior parte do tempo, o jogo foi bastante equilibrado, entretanto, os dinamarqueses abriram uma diferença substancial, 9×6, o que já era um bom sinal de que algo estava errado. O mapa acabou empatado em 15×15 e foi para a prorrogação. No tempo extra, a Heroic levou por 19 a 17.

O segundo mapa, de escolha da Heroic, foi o Nuke. O primeiro tempo começou equilibrado, mas a Heroic levou por 9×6. No segundo tempo, a equipe Furia mostrou uma reação e conseguiu empatar o jogo por 10×10. Mas esse resultado não durou muito e os dinamarqueses cravaram a vitória por 16 a 10.

O treinador da equipe, Guerri, foi o primeiro a se pronunciar sobre a eliminação. No Twitter, ele afirmou que muito tinha que ser melhorado, deixando a entender que a equipe Furia não estava pronta para competir em nível internacional. Mesmo assim, o treinador pediu paciência e confiança e afirmou que as coisas vão melhorar no futuro. Os jogadores Honda, um dos mais criticados da equipe, foi ao Twitter e afirmou não estar satisfeito com seu desempenho, mas também deixou claro que não vai ouvir críticas fora de seu círculo social.

No momento, a equipe Furia não tem jogos marcado e vai passar por um período de férias onde a maioria dos jogadores devem voltar para o Brasil.

E a equipe MIBR?

Quando se fala sobre CS:GO no Brasil, é normal pensar na MIBR. Não é para menos, em 2020, a equipe foi a mais citada entre os times de e-sports. Mas se as coisas foram ruins para a Furia, foram ainda piores para a MIBR. Esta última perdeu para o Renegades e sequer conseguiu se classificar para o evento principal IEM Cologne 2021. Esse tipo de resultado é no mínimo curioso e nos faz questionar o que está acontecendo com as equipes brasileiras de e-sports.

O que os especialistas tem para dizer

Alguns especialistas de e-sports, profissionais em um circuito parecido com o de Luiza Correia, você pode ler mais sobre ela aqui, afirmaram que o ano de 2021 está sendo difícil para os brasileiros por motivos óbvios. Isto é, estão falando da pandemia que o Brasil vem enfrentando. Para alguns, mesmo que os competidores brasileiros não morem no Brasil, a situação segue difícil já que muito tem familiares no país. Os mais críticos não poupam os atletas nem por isso, a lógica desses é que a pandemia afetou jogadores do mundo inteiro e que isso não deve servir de desculpa para atuações ruins.

As casas de apostas e as competições de CS:GO

Apostadores amam o CS:GO, por isso há tantos sites de apostas cs go disponíveis na internet. A lógica é simples, é um esporte bastante competitivo, há tantas modalidades e opções para apostar que acabam montando um prato cheio para qualquer apostador. As opções de apostas no CS:GO são enormes, um apostador pode escolher o vencedor de uma partida em particular, o placar, o campeão de uma competição e muito mais. Isto é o bastante para atrair apostadores do mundo inteiro. Tenha em mente que as apostas esportivas foram recentemente legalizadas no Brasil. Estamos falando de milhões de apostadores em potencial. Isso aumentou ainda mais a dinâmica das apostas em competições de CS:GO.

Considerações finais

O desempenho das equipes brasileiras está muito aquém do desejado. Seja qual for o motivo para os brasileiros apresentarem performances tão ruins, já existe um consenso de que medidas fortes devem ser tomadas a fim de extrair algo de positivo do ano de 2021. Ninguém gosta de ver os brasileiros perdendo, mas quando vemos o melhor que o Brasil tem para oferecer em competições, caindo cedo nas mesmas, não resta nada para os torcedores além de acionar um alerta mental de que algo está errado. Apesar de algumas equipes, como a própria Furia, ainda não terem competições marcada para este ano, há uma série de eventos para acontecerem que certamente vão contar com a presença dos brasileiros. O que quer dizer que muitas equipes terão a oportunidade de se redimir ainda este ano

