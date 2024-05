Governo do Amapá promove suporte pedagógico para as escolas da rede pública

A Seed Estado está ofertando treinamento para os profissionais que planejam e executam ações educacionais nas escolas.

Por: André Silva

O Governo do Amapá promove até o fim de junho, uma ação visando melhorar a qualidade do ensino nas escolas da rede pública. O suporte pedagógico é uma ferramenta para aprimorar as práticas educacionais dos profissionais que atuam nas instituições de ensino. A equipe da Secretaria de Estado da Educação (Seed) esteve no município de Santana, na última quinta-feira, 23, e visitaram quatro escolas.

O coordenador de Políticas Educacionais da Seed, Cleiberton Sousa, disse que é a primeira vez que esse tipo de serviço é oferecido. Ele detalhou que o plano foi inaugurado no Estado em 2020 e que atualmente, 50 profissionais foram mobilizados para atender as escolas, com foco nas ações pedagógicas internas.

Segundo Sousa, o processo inicia com um ciclo de escuta, momento em que os assessores se reúnem com a gestão escolar, coordenação pedagógica e demais envolvidos, para diagnosticar e identificar as necessidades específicas das áreas.

“Durante as visitas, os assessores observam os espaços físicos, identificam possíveis falhas na infraestrutura, verificam a carga horária e a necessidade de profissionais para atender ao alunado, além de oferecerem apoio e orientação pedagógica”, destacou o coordenador. O primeiro ciclo visa principalmente, a escuta e o diagnóstico das demandas. Já o segundo ciclo, que ocorrerá no segundo semestre, consistirá na oferta de respostas pedagógicas, como formações ou consultorias, para que cada instituição de ensino consiga planejar e executar ações a partir de seus próprios indicadores.

O tempo destinado para cada visita é de aproximadamente três horas, permitindo que os assessores concentrem esforços, retornem e elaborem relatórios com informações detalhadas, que serão posteriormente analisados por equipes especializadas, a fim de fornecer um feedback mais abrangente às escolas. Nesta sexta, as visitas técnicas estiveram nas escolas estaduais São João, Padre Simão Corridori, José Ribamar Pestana e Vitória Régia.

Acolhimento

A coordenadora pedagógica da Escola Estadual São João, Ronilda Mendes Sousa, disse que se sente amparada e agradecida pelo Governo do Amapá promover ações como essas. A unidade atende cerca 160 crianças, de 6 a 10 anos, e oferta a modalidade de ensino fundamental. Segundo ela, foi uma oportunidade de compartilhar as atividades pedagógicas das instituições de ensino.

“Nos sentimos acolhidos, amparados por estar recebendo esse suporte, dessa forma, nossos profissionais estarão atualizados, portanto poderão atuar melhor no que se refere as estratégias pedagógicas”, pontuou a pedagoga. A diretora Gisele Rafaela Matias reconhece que a ajuda é sempre bem-vinda e ressaltou a importância de sempre estar informada, a par dos dados e diretrizes a serem seguidas. A escola São João foi a primeira colocada no município de Santana, com aprovação no índice que mede a fluência e o aprendizado em leitura dos alunos, por meio da provinha do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado do Amapá (Sispaeap), aplicada anualmente.

“É sempre muito importante receber essa visita e a ajuda no trabalho pedagógico. Precisamos, a todo momento, nos atualizar para que possamos ofertar aos nossos alunos, o melhor, a educação com qualidade”, afirmou a diretora.

