Cultura gastronômica e musical do Amapá foram destaques em concurso no Rio de Janeiro

Chefs Flora Dias e Manoel Maciel apresentaram a gastronomia amapaense, e com timbre suave e afinação cuidadosa Patrícia Bastos encantou na abertura do Concurso Abrachefs. Evento que busca valorizar a gastronomia e coquetelaria de diferentes regiões do país

Fernanda Oliveira

Colaboração: Denyse Quintas

Os chefs amapaenses Floraci Dias e Manoel Maciel participaram do evento da Associação Brasileira de Chefs de Cozinha e Bartenders (Abrachefs), com apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae). O Concurso Abrachefs – Biomas do Brasil é dedicado a profissionais da gastronomia e coquetelaria que utilizam e valorizam ingredientes regionais. O evento ocorreu no período de 1º a 3 de dezembro, no Hotel Rio Othon Palace, no Rio de Janeiro/RJ, às 9h.

Para a assessora técnica do Sebrae no Amapá, Elisangela Ramos, que na ocasião foi uma das avaliadoras do concurso, o evento reforça o talento e a riqueza cultural do Amapá e leva sabores e sons amazônicos para o cenário nacional.

“O Abrachefs mais uma vez demonstrou como a gastronomia pode ser uma poderosa expressão de cultura e biodiversidade, especialmente ao destacar os biomas da Amazônia. O sucesso do evento evidencia o potencial da culinária amapaense como um diferencial no turismo gastronômico brasileiro, inspirando novas iniciativas que conectam tradição, inovação e sustentabilidade”, disse Elisangela Ramos.

Chefs

A chef Floraci Dias, proprietária do Flora Restaurante e embaixadora da gastronomia do Amapá, foi convidada pela associação para realizar uma aula-show juntamente com Pedro Alex, presidente da Abrachefs, e o prato elaborado pelos chefs foi a Paella Amazônica, e também ser jurada na banca que elegeu o melhor chefe de cozinha do Rio de Janeiro.

Chef Manoel Maciel, proprietário do Restaurante Capytu e Dom Chef Manoel, teve sua participação no evento também a convite da Abrachefs, e foi um exemplo brilhante de como a gastronomia pode unir culturas e promover um intercâmbio de sabores que transcendem fronteiras. Esteve responsável pela apresentação do Prato principal no Jantar Magno, que reuniu convidados e chefs de todo o Brasil, e na construção do prato Manoel teve a parceria da Chef Adriana, e juntos apresentaram um prato à base de Pirarucu, peixe típica da Região Norte.

Sebrae

Para a técnica Tatiane Negrão, Gestora do Projeto de Gastronomia do Sebrae, o Amapá esteve muito bem representado no evento, elevando o nível da gastronomia amapaense e amazônica. E reforça que o Sebrae Amapá é um grande incentivador e apoiador da gastronomia.

Amapá

Para valorizar além da culinária nortista, o evento contou com a representação no eixo musical. A cantora amapaense Patricia Bastos fez a abertura do concurso com uma apresentação musical durante o Jantar Magno. A artista diz que compartilha com orgulho a cultura amapaense e que é especial representar os ritmos e músicas que representam o estado.

Abrachefs

A Associação Brasileira de Chefs de Cozinha e Bartenders (Abrachefs) é uma instituição sem fins lucrativos destinada a valorizar a gastronomia e coquetelaria brasileira, o que auxilia na promoção de chefs, bartenders, produtores e produtos nacionais, com um foco especial em sustentabilidade e cultura.

O Concurso Abrachefs – Biomas do Brasil é promovido pela Abrachefs do estado do Rio de Janeiro, e tem como objetivo incentivar os profissionais a fazerem o uso de insumos regionais, de forma sustentável. Valorizar a diversidade dos biomas brasileiros, preservar e propagar a cultura, história, turismo e economia local.

Coordenação

O Amapá compôs também a bancada de jurados do evento. As colaboradoras do Sebrae no Amapá, Elisangela Ramos e Tatiane Negrão, julgaram os pratos principais e sobremesas, para eleger os melhores do concurso.

