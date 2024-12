Em entrevista, Chico Terra relembra sua trajetória em prol da Amazônia

Fruto de uma série de pesquisas realizadas pelo produtor cultural, Antônio Valério, o músico, artista, fotógrafo, jornalista e fundador deste site (chicoterra.com), Chico Terra narrou ao longo de dois minutos de entrevista vários momentos e histórias de vida, que o transformaram no multiartista que é hoje.

Hoje, Chico Terra, encontra-se impedido de fazer o que mais gosta: trabalhar no site, devido à perda total de sua visão, consequência de uma cirurgia realizada em condições precárias, ocorrida no último ano. Em virtude disto, o amigo e produtor Antônio Valério, “Tunico” decidiu dedicar sua experiência para ajudar Chico. Desde então, uma série de pesquisas vêm sendo feitas e esta entrevista é parte deste trabalho.



Desde a infância, passando pelo período em que morou em Betim (MG), passando pela criação do Portal Amapá Busca e muitos outros fatos que podem ser apreciados com riqueza de detalhes no áudio abaixo:

