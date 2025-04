Projeto Vitória-Régia: Samu realiza ação de saúde preventiva em regiões ribeirinhas de difícil acesso no Amapá

Iniciativa do Governo do Estado promove prevenção e cuidado médico para moradores da comunidade que vive na Foz do Rio Vila Nova, em Mazagão.

Moradores da comunidade ribeirinha da Foz do Rio Vila Nova, em Mazagão, recebem neste sábado, 5, uma ação especial de saúde promovida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no Amapá. A iniciativa, que integra o Projeto Vitória-Régia do Governo do Estado, levará atendimentos médicos, palestras educativas e treinamentos para cerca de mil moradores da região, que enfrentam muitas vezes dificuldades para acessar serviços básicos de saúde.

A ação acontecerá na Escola Municipal Jacira Almeida Costa, das 8h às 14h, na comunidade do Vila do Banha, e contará com uma equipe de 20 profissionais, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores marítimos. O serviço busca atender a população das comunidades Igarapé Banha Grande, Rio Pirapitinga, Vila Nova Esperança, Banhazinha.

Entre os serviços oferecidos estão consultas clínicas, ginecológicas e pediátricas; orientações sobre prevenção de doenças; treinamentos em primeiros socorros para acidentes com animais peçonhentos e quedas de árvores; e cuidados em emergências envolvendo animais marinhos.

Projeto Vitória-Régia

A iniciativa é uma estratégia do Governo do Amapá para levar atendimento médico e educação em saúde humanizada para populações ribeirinhas, muitas vezes isoladas e longe dos centros urbanos. A comunidade da Foz do Rio Vila Nova, que abriga cerca de 3 mil pessoas, é uma das beneficiadas por essa ação, que busca reduzir as desigualdades no acesso à saúde.

“Essa iniciativa reforça nosso compromisso com a saúde preventiva e o atendimento humanizado, garantindo que mesmo as comunidades mais distantes tenham acesso a serviços essenciais”, destacou o diretor do Samu no Amapá, Donato Farias.

A expectativa é que, além dos atendimentos individuais, a ação promova maior conscientização sobre cuidados básicos em saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos ribeirinhos.

