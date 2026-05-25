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Dia dos Namorados, Festas Juninas e Copa do Mundo devem impulsionar comércio de Macapá em 2026

Livia Almeida

Pesquisas do Instituto Fecomércio apontam aumento na intenção de compras, expectativa de crescimento nas vendas e maior movimentação econômica em setores estratégicos da capital em junho.

O comércio de Macapá projeta um cenário positivo para o mês de junho, impulsionado por três importantes períodos de consumo: o Dia dos Namorados, as Festas Juninas e a Copa do Mundo de 2026. Pesquisas realizadas pelo Instituto Fecomércio revelam crescimento na intenção de compras dos consumidores e elevado otimismo entre empresários da capital.

👩‍❤️‍👨 Dia dos Namorados deve movimentar cerca de R$ 23 milhões em Macapá
A Pesquisa de Intenção de Compras para o Dia dos Namorados 2026, realizada com 400 consumidores entre os dias 28 e 24 de maio, mostrou que 48% dos entrevistados pretendem comprar presentes para a data comemorativa. Entre os homens, 57% afirmaram que irão presentear, enquanto entre as mulheres esse percentual ficou em 43%.

Os produtos mais procurados devem ser roupas e vestuário, com 34% da preferência dos consumidores, seguidos por itens de perfumaria e cosméticos, com 33%. Calçados aparecem com 13% das intenções de compra, joias e relógios com 8%, além de chocolates e bombons, com 7%.

A pesquisa aponta ainda que o valor médio do presente deve ser de R$ 160. Entre os entrevistados, 44% pretendem gastar entre R$ 101 e R$ 200, enquanto 23% estimam desembolsar entre R$ 201 e R$ 300. Outros 20% afirmaram que devem gastar acima de R$ 300. Com isso, o Instituto Fecomércio estima que a data deverá movimentar cerca de R$ 23 milhões na economia local.

Em relação às formas de pagamento, 72% dos consumidores pretendem realizar compras à vista, utilizando dinheiro, débito ou pix. Já 28% devem optar pelo cartão de crédito ou parcelamento.

O centro comercial de Macapá continua sendo o principal destino de compras, escolhido por 62% dos consumidores. As lojas de shopping centers aparecem em seguida, com 17% da preferência. O comércio de bairro foi citado por 13% dos entrevistados, enquanto 11% afirmaram que devem realizar compras pela internet.

Além da compra de presentes, a pesquisa identificou que 53% dos consumidores pretendem comemorar o Dia dos Namorados. Entre as principais formas de celebração estão almoço ou jantar fora de casa, opção escolhida por 68% dos entrevistados, seguido de almoço ou jantar especial em casa, com 17%. Outros 9% pretendem preparar um café da manhã especial e 6% afirmaram que irão passear. O gasto médio com as comemorações deve ser de R$ 120 por pessoa.

⚽ Comércio aposta em crescimento das vendas durante a Copa do Mundo
Outro levantamento realizado pelo Instituto Fecomércio avaliou a expectativa de vendas do comércio para a Copa do Mundo de 2026. A pesquisa ouviu 100 empresários de segmentos como bebidas, eletrodomésticos, supermercados, bares, restaurantes e vestuário.

Os dados revelam um elevado nível de otimismo do setor empresarial. Cerca de 72% dos comerciantes classificaram a expectativa de vendas como alta, enquanto 28% consideram média. Além disso, 99% acreditam que haverá aumento no fluxo de clientes locais e turistas durante o período da competição.

Em relação ao faturamento, 23% dos empresários estimam crescimento entre 10% e 20%, enquanto 21% acreditam em aumento entre 20% e 30%. Outros 21% projetam crescimento entre 30% e 40%, e 17% esperam expansão acima de 50%.

A pesquisa mostra ainda que 80% das empresas reforçaram os estoques de produtos relacionados à Copa do Mundo, enquanto 74% afirmaram que irão investir em decoração temática ou reformas nos pontos de venda. Além disso, 65% pretendem criar promoções ou produtos exclusivos inspirados no evento e 73% planejam campanhas específicas nas redes sociais.

Mesmo com a expectativa positiva, a contratação temporária deve ocorrer de forma moderada. Apenas 32% dos empresários afirmaram que pretendem contratar funcionários para o período, sendo que a maioria deve admitir entre um e cinco trabalhadores temporários.

🔥 Festas Juninas impulsionam setores ligados ao consumo sazonal
As Festas Juninas também devem aquecer significativamente a economia local. A sondagem realizada com 100 comerciantes de Macapá aponta que 62% dos empresários estão altamente otimistas em relação ao período junino, enquanto 34% classificaram o nível de otimismo como médio.

Segundo o levantamento, 96% dos entrevistados acreditam em aumento do fluxo de clientes e turistas durante o período das festividades. A expectativa de crescimento no faturamento também é positiva: 37% dos empresários estimam aumento entre 10% e 20%, enquanto 20% acreditam em crescimento acima de 50%.

O estudo mostra ainda que 62% dos comerciantes reforçaram os estoques de produtos típicos juninos e 55% pretendem investir em decoração temática ou reformas. Além disso, 68% planejam campanhas específicas nas redes sociais voltadas para o período.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, 77% dos empresários acreditam que as vendas serão melhores, enquanto 21% consideram que permanecerão no mesmo nível. Apenas 2% esperam desempenho inferior ao registrado anteriormente.

Por outro lado, os dados apontam que a geração de empregos temporários ainda deve ocorrer de maneira limitada, indicando cautela dos empresários em relação aos custos operacionais, ainda assim 30% pretendem contratar.

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