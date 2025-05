Dia Mundial de Conscientização da Fibromialgia terá momento de bem-estar para pacientes do Cerpis

Pacientes com fibromialgia que fazem tratamento no Centro de Referência em Práticas Integrativas em Saúde (Cerpis), em Macapá, terão um momento de relaxamento e bem-estar na tarde desta segunda-feira, 12, Dia Mundial de Conscientização da doença crônica.

A programação inclui aromaterapia em grupo e uma roda de Terapia Comunitária Integrativa (TCI) com a psicóloga Regina Frota, fortalecendo vínculos e o suporte emocional entre os participantes. Haverá ainda sorteio de brindes.

A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor muscular generalizada, fadiga, distúrbios do sono e outros sintomas. Apesar de não ter cura, pode ser controlada com abordagens integradas. No Cerpis, a rede de cuidados inclui mais de 30 especialidades como fisioterapia, psicologia, acupuntura, arteterapia, auriculoterapia, entre outras práticas integrativas.

Local: Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Cerpis)

Data: 12/05/2025 às 15h0

Endereço: Avenida FAB, 849, bairro Central, em Macapá

